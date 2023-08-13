Туровский молочный комбинат оказался на грани дефолта 13.08.2023, 11:21

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Предприятие не смогло погасить облигации.

9 августа должно было состояться погашение облигаций 3-го и 4-го выпуска ОАО «Туровский молочный комбинат», однако держатели ценных бумаг получили только проценты, средства в погашение номинальной стоимости облигаций им не поступили. Затем комбинат через профучастника рынка ценных бумаг ЗАО «Айгенис» разместил сообщение о причинах несвоевременного выполнения обязательств, пишет «Экономическая газета».

Сообщается, что основная причина непогашения номинальной стоимости облигаций — финансовые трудности, связанными с введением запрета с 12.04.2023 по 11.07.2023 на поставку продукции на территорию Российской Федерации.

Напомним, в апреле этого года Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Беларуси приостановить поставки в Россию продукцию с нескольких предприятий, «фальсифицирующих сыры говяжьим жиром». Речь шла о полутвердом копченом сыре ОАО «Туровский молочный комбинат», в котором 26,3% молочного жира были замещены говяжьим, и мягком сливочном сыре того же предприятия, в котором говяжьим жиром фальсифицировано 29,1% молочного.

Аналогичная ситуация наблюдалась в полутвердом сыре ОАО «Бабушкина крынка» — там 30% молочного жира были заменены говяжьим. Россельхознадзор попросил белорусских коллег приостановить сертификацию продукции указанных предприятий в адрес российских получателей и провести расследование по установлению причин произошедшего.

Объем продаж Туровского молочного комбината на российский рынок до введения запрета составлял 75% от общего объема. Сообщается, что в настоящие время комбинат восстанавливает свои продажи в Россию до прежних показателей. В связи влиянием внешних факторов исполнение обязательств по погашению облигаций 3-го и 4-го выпусков ОАО «Туровский молочный комбинат» будет осуществлено по мере финансовой возможности до конца августа 2023 года (по курсу НБ РБ на момент фактического погашения) с начислением купонного дохода в 6,5% за период задержки выплаты. ОАО «Туровский молочный комбинат» просит инвесторов принять во внимание сложившиеся форс-мажорные обстоятельства.

Как пишет «Экономическая газета», 1 августа ОАО «Туровский молочный комбинат» разместил на официальном сайте финансовую отчетность, в соответствии с которой комбинат получил за 6 месяцев 2023 года убыток 22,9 млн рублей против прибыли 18,2 млн рублей годом ранее. Краткосрочные обязательства организации (то есть обязательства с погашением в ближайшие 12 месяцев) составляют более 305 млн рублей. Если в ближайшие месяцы комбинат не найдет способ рефинансировать краткосрочные обязательства, ему грозит дефолт.

Туровский молочный комбинат — полностью частное предприятие, он создавался в Беларуси с нуля. На строительство было потрачено 115 млн евро, а сам комбинат начал работу в 2013-м. Деньги на строительство завода выделяли госбанки, которыми руководил Сергей Румас (позднее занимал должность премьер-министра): «Белагропромбанк» и Банк развития. Экс-премьера называют «отцом» предприятия. В 2021 году комбинат фигурировал в СМИ в связи с задержаниями связанных с Румасом банкиров. Предприятие известно линейкой мягких и полутвердых итальянских сыров, выпускаемых под брендом Bonfesto.

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