Жириновский хитроумно потроллил «кургузого» Юрий Рарог, kasparov.ru

13.08.2023, 11:29

1,398

Преимущество, на которое так рассчитывал Путин, исчезло.

История войн знает немало случаев, когда слабейшая в каком-то отношении сторона исхитрившись находила несимметричный выход из положения и побеждала, казалось бы сильнейшего противника как раз в той сфере, где он чувствовал себя особенно уверенно.

Так, весьма консервативные во всех отношениях спартанцы, оказавшись в состоянии бесконечной войны на истощение с Афинами, решились на неслыханное – построили свой флот, ужас, на персидские деньги. Не решаясь на открытый морской бой, они выбрали момент и напали, когда афиняне собрались перекусить и отдохнуть. Вообще-то спартанцы не были в войнах особенно каверзными, но ситуация сложилась так, что пришлось проявить инновационный подход и в этом.

Кстати, Алкивиад, этот злой гений Афин, предупреждал флотских, чтобы они не расслаблялись, война как-никак. Но сограждане не послушали его на этот раз и попали. Исключительно сухопутные спартанцы разгромили закаленных морских бойцов, афинян.

Похожий случай произошел уже со спартанцами лет через тридцать. Их разбили в открытом бою «тюлени» фиванцы. Правда, они применили некоторые инновации: хорошенько потренировали своих гоплитов, особенно, спецназ, так сказать, построились странным для того времени образом, но главное, подгадали момент, когда спартанцы были уже явно «не те».

Современная история представляет нам похожий случай, когда агрессор рассчитывающий на безусловное преимущество в ракетно-ядерной сфере попал в нехорошее положение.

Подтверждения такого понимания происходящих событий прилетают буквально каждый день. Украина уже продемонстрировала точность своих дронов (флаг), дальность действия (Москва и далее), убойную силу (Сергиево-Посадский завод) и возможные цели. Буквально надысь дрон взорвался вблизи «Курчатки». Вот вам и несимметричный ответ. Носители уже есть, а ядерные заряды найдем прямо у вас.

Получается, что именно то преимущество, на которое Путин так рассчитывал, исчезло. Думается мне, что Жириновский, прямо указавший на этот ключевой козырь в своем предсмертном выступлении, просто потролил кургузого. Хитроумный Жирик хорошо знал с кем имеет дело и, уходя, решил подставить хозяина. Шуты всегда умнее своих господ и ненавидят их люто.

Я не могу доказать эту гипотезу, но зато могу сделать вывод, что фактически мы вступили в новую фазу войны, когда Украина уже достигла несимметричного ядерного паритета с агрессором. Следующим шагом должно стать «закрытие неба».

Тогда можно будет не только восстанавливать экономику, но и наказывать рашистов более целенаправленно и планомерно. Украинцы имеют право на возмездие – кровь и страдания наших людей клокочут в наших сердцах и взывают к решительным и хорошо продуманным действиям.

Пришло время серьезно заняться ключевыми военными объектами и энергетикой.

Юрий Рарог, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».