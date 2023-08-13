«Вас здесь не было»: в Донецке фанатка «русского мира» набросилась на наемников Путина 10 13.08.2023, 11:44

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Женщину в ресторане возмутило то, что россияне воюют за деньги.

Во временно оккупированном Донецке произошла словесная перепалка между сторонницей российских военных и наемниками этой же захватнической армии.

Женщина назвала последних «вонючими узкоглазыми тварями», потому что они приехали воевать не за «идею», а за деньги.

Она уверяла, что таких в ее городе никогда не было и не будет, когда местные мужчины придут из войны. Инцидент имел место в ресторане «На дровах», видео очевидцы выложили в Twitter.

«Вы воюете, получаете бабки. Рот свой заткните, вы, «господа» вонючие. Вас здесь никогда не было и не буде, запомните раз и навсегда. Никогда! Вот этих вот, вонючих узкоглазых тварей никогда у нас в Донецке не будет!» – утверждала посетительница заведения, обращаясь к мужчинам неславянской внешности и в военной форме за соседним столом.

Женщина похвасталась, что она хорошо живет: у нее шесть магазинов, два дома. Также отметила, мол, им в Донецке не нужны «ни Москва, ни Париж», очевидно, намекая на большое количество эмигрантов в этих двух столицах.

«Ты приехал сюда за бабками. 240 тысяч. Потому что ты там, что ты там делал – кого пас? У тебя нет образования. С*ка, вы тупорылые овцы», – стояла на своем посетительница.

При этом она пригрозила наемникам армии РФ: если они еще раз приедут в Донецк, то те местные «ребята», которые ныне тоже умирают за Путина на украинском фронте, расквитаются с такими приезжими.

«И если вы еще сюда зайдете, у нас пацаны с войны придут – они вас уроют, не дай вам Бог... Девочки, скажите, в вы хотите здесь вот этих вот уродов узкоглазых видеть в Донецке? Конечно нет! Вы просто холуи, вы и там (откуда приехали. – Ред.) не нужны», – продолжила женщина, беря в руку рюмку.

Чем закончилась история – не известно, поскольку видео оборвалось посте того, как к столу мужчин в военной форме подошла официант.

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