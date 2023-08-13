Стало известно, где в Беларуси свирепствуют клещи 2 13.08.2023, 11:57

4,716

Медики рассказали, что делать после укуса.

По состоянию на 1 августа в Беларуси зарегистрировано около 100 случаев клещевого энцефалита и более 950 случаев болезни Лайма. В этом году показатели заболеваемости клещевым энцефалитом остались на уровне прошлого года, а заболеваний болезнью Лайма стало больше в 1,4 раза, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Случаи клещевого энцефалита зафиксировали в 31 районе. В Сморгонском и Воложинском районах было по 2 случая в каждом, где инфекция попала пищевым путем после употребления козьего молока. В нескольких районах Брестской (4) и Гродненской (3) области на которых располагается национальный парк «Беловежская пуща» количество случаев клещевого энцефалита традиционно выше среднереспубликанского уровня.

Случаи болезни Лайма наблюдались в 79 районах.

По состоянию на 1 августа в организации здравоохранения по поводу укуса клеща обратилось около 18 тысяч человек, включая более 5,5 тысячи детей. Это на 6% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Больше всего обращений отмечено среди жителей столицы и Гродненской области, а наименьшее число обратившихся — по Минской и Гомельской области. Чаще клещей «подбирали» на дачных участках и в сельской местности (40,6%), а также при посещении леса (34,4%), реже — на территории жилой застройки городов (11,5%). В целом количество клещей осталось на уровне прошлого года.

Самой эффективной мерой профилактики «клещевых инфекций» является предотвращение контакта с клещом, а в случае укуса — быстрое и правильное его удаление с кожи, с обработкой места укуса спиртосодержащим средством.

Используйте репелленты и каждый час в лесу осматривайте свою одежду и открытые участки тела для обнаружения клещей.

Употребляйте в пищу козье молоко только после 2-3 минут кипячения.

При обнаружении присосавшегося клеща его необходимо снять с кожи и как можно скорее обратиться к участковому врачу (терапевту, педиатру) или врачу-инфекционисту в поликлинику по месту жительства, который назначит профилактическое лечение и, при необходимости, медицинское наблюдение. Обратиться к врачу следует в первые 72 часа после укуса.

Если вы хотите отнести клеща на исследование, то поместите его в плотно закрывающийся контейнер, можно положить кусочек ваты (ткани), смоченной водой, или 1-2 травинки. Хранить контейнер до отправки в лабораторию необходимо в холодильнике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».