Александр Глеб возвращается в футбол 6 13.08.2023, 12:32

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Спортсмен-лукашист будет играть за странный клуб.

Белорусский футболист Александр Глеб, в свое время выступавший за немецкий «Штутгарт», лондонский «Арсенал» и испанскую «Барселону» будет играть в российской любительской команде GOATS («Козлы»).

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на телеграм-аккаунт команды.

42-летний Александр Глеб будет играть за GOATS, команду в любительской футбольной лиге России. За нее же выступает и брат футболиста Вячеслав Глеб. Между тем, последним клубом Глеба была «Ислочь», за которую в 2019-м году футболист провел 13 матчей.

Александр Глеб заявил о завершении карьеры в марте 2020-го года. После этого спортсмен занимался бизнесом — фабрикой по производству многослойных мешков из крафт-бумаги для фасовки сыпучих продуктов и сдачей в аренду офисов в центре Минска.

Кроме этого футболист вместе с пропагандистами и провластными спортсменами возлагал цветы к монументу Победы. Сыграл в футбол в одной команде с открыто поддерживающими власть Басковым, Рутенко и Богдановичем на Кубке посольства России.

Пошел учиться на тренера, но непонятно куда. Встретился с генсеком НОК Бахрейна.

Он также входит в совет директоров клуба «Торпедо-БелАЗ». Воспитывает двух дочерей во втором браке. И ни разу не поддержал перемены в Беларуси и народ Украины.

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