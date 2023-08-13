В Москве на Кутузовском проспекте элитное авто врезалось в столб на большой скорости 4 13.08.2023, 12:35

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Погиб сын российского бизнесмена и его друг.

В Москве на Кутузовском проспекте элитное авто врезалось в столб на большой скорости. Все случилось в ночь с 12 на 13 августа. Спорткар BMW M8 Gran Coupe двигался по Кутузовскому проспекту в Москве на высокой скорости — и врезался в мачту городского освещения. Машина загорелась, 21-летние водитель и пассажир погибли, сообщает ТАСС.

Как выяснилось позже, автомобиль, который стоит от 14,6 млн до 17 млн российских рублей (от 193 тысяч до 226 тысяч долларов по курсу на начало года), принадлежит 63-летнему российскому бизнесмену Ахмадже Мазакаеву. За рулем был его сын Лерса и друг сына Иван Новиков, пишет телеграм-канал BAZA.

Начиная с августа 2022 года владельцу автомобиля поступило 97 уведомлений о штрафах (из них три не оплаченных), сообщает российское пропагандистское издание «Регнум». В основном, штрафы приходили за превышение скорости на 20−40 километров, но за месяц до смертельного ДТП водитель, который ездил на авто, стал допускать превышение на 60−80 километров. Так, 28 июля было зафиксировано превышение скорости на 80 километров.

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