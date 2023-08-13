Белорусы Вильнюса вышли на акцию в поддержку Николая Статкевича
- 13.08.2023, 12:54
Вчера у лидера белорусской оппозиции был день рождения.
Белорусы Вильнюса вышли на акцию в поддержку политзаключенного, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича и других политзаключенных, сообщает телеграм-канал «Баста!».
В акции принимали участие активисты партии «Народная Грамада», экс-министр обороны Литвы, глава делегации Европарламента Юозас Олекас и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
Напомним, вчера у лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича был день рождения. Политику исполнилось 67 лет.