Белорусы Вильнюса вышли на акцию в поддержку Николая Статкевича 13.08.2023, 12:54

Вчера у лидера белорусской оппозиции был день рождения.

Белорусы Вильнюса вышли на акцию в поддержку политзаключенного, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича и других политзаключенных, сообщает телеграм-канал «Баста!».

В акции принимали участие активисты партии «Народная Грамада», экс-министр обороны Литвы, глава делегации Европарламента Юозас Олекас и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Напомним, вчера у лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича был день рождения. Политику исполнилось 67 лет.

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