В Подмосковье после взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар
- 13.08.2023, 13:02
Над промзоной поднимается огромный столб черного дыма.
В российском Раменске Московской области произошел масштабный пожар. Черный столб дыма поднимается со стороны промзоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское онлайн-издание Mash.
«Мощный пожар в подмосковном Раменском. Огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны Полигон на Донинском шоссе. Причина возгорания уточняется», - пишет издание.
Пожар распространился на 1800 квадратов. Согласно предварительным данным, якобы горит склад с удобрениями.
Российские телеграм-каналы сообщают, что местные жители слышали взрыв перед началом пожара.