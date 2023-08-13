В Подмосковье после взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар 13.08.2023, 13:02

Над промзоной поднимается огромный столб черного дыма.

В российском Раменске Московской области произошел масштабный пожар. Черный столб дыма поднимается со стороны промзоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское онлайн-издание Mash.

«Мощный пожар в подмосковном Раменском. Огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны Полигон на Донинском шоссе. Причина возгорания уточняется», - пишет издание.

Пожар распространился на 1800 квадратов. Согласно предварительным данным, якобы горит склад с удобрениями.

Российские телеграм-каналы сообщают, что местные жители слышали взрыв перед началом пожара.

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