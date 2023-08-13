Новые варвары Анатолий Несмиян

13.08.2023, 13:06

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Россия встала на путь развала.

Вчерашняя новость о том, что Таджикистан пришлет в Россию комиссию, которая проверит, не обижают ли российские власти и население граждан Таджикистана, не совсем новость. Не так уж и давно на каком-то шабаше (то ли СНГ, то ли еще какой мертвой организации) президент Рахмон прямо сказал, что его совершенно не устраивает, как относятся к мигрантам в России - причем обозначил, что выступает не от своего имени, а по поручению группы товарищей-руководителей других стран ближнего к России зарубежья.

Так что это лишь продолжение. Путин, понятно, это все проглотил, так как деваться особо некуда - коренное население его же стараниями вымирает со скоростями «Форсажа», а тут еще и спецоперация с соответствующими последствиями в демографии - в общем, без мигрантов никуда.

Россия при этом совершенно неуникальна. Только вчера речь шла о том, что в новом учебнике по истории авторы очень неуклюже пытаются пояснить, что Российская империя была правильной, а все остальные - неправильные. На самом деле все империи обладают весьма характерным свойством: они либо распространяют свои смыслы и свой цивилизационный код на внешние по отношению к себе территории, либо наоборот - утрачивают свои смыслы, варваризуясь под напором иноплеменных пришельцев.

Можно вспомнить Древний Рим, который пал не потому, что его завоевали орды варваров. Они уже были в Риме. И последние императоры империи были как раз-таки варварами. Так что переход на самом деле состоялся буднично и без помпы. Сегодняшние Великобритания, Франция - это мигрантские клоаки, в США буквально вот-вот белое население перестанет быть большинством.

Россия идет тем же путем. Нюанс в том, что западные страны, утратив свои национальные смыслы и не имея воли к их распространению, принимают участие в другом проекте - глобализации, и западные элиты выступают уже не в качестве национальных, а как часть глобальных, продвигая глобальные смыслы и проекты.

Россия в этом плане - безжизненная пустыня. Она утратила национальный проект (ну нельзя же назвать национальным проектом проект ее ограбления правящей стратой), но не смогла осмыслить и озвучить наднациональный. А потому утратила волю к жизни. И теперь ее территорию деловито осваивают новые варвары. 3 миллиона таджиков - это только часть общей проблемы. По статистике в России гораздо больше узбекских граждан, и поток ограничивается только численностью их собственного населения.

Такое количество экзогенных пришельцев не способен переварить никакой «плавильный котел», поэтому в СССР движение было обратным: специалисты, врачи, учителя ехали на окраины страны и подтягивали их до общего уровня. И на центральную территорию из периферии ехали люди, подготовленные к новым смыслам, причем в значительной мере чтобы вернуться обратно с новыми знаниями и новым опытом.

Сейчас - обратный процесс. Помимо собственного одичания коренной цивилизации архаизация дополняется нашествием людей, которые уже опустились в традиционную фазу в своих странах. И несут с собой ее смыслы и ценности.

Закрывать границы при этом уже бессмысленно - варваризация страны уже запущена. Единственным выходом становится перезапуск цивилизационного проекта через создание нового образа будущего и силы, которая готова его воплощать.

А вот насчет образа будущего возникает весьма любопытный феномен, который предстоит еще только осмыслить.

Продвигаемая глобальными элитами повестка «новой нормальности» или цифрового «социального кредита» предполагает полную утрату свободы в обмен на безопасность и социальные гарантии (иначе говоря - специфическую, но все-таки социальную справедливость). Феномен заключается в том, что Запад всегда ориентировался на свободу, как ключевую ценность, а справедливость для него всегда была производной от свободы, вторичной. СССР сумел предъявить миру свое прочтение справедливости и тем самым создать свой глобальный проект.

Напомню, что человечество смогло создать в ходе всей своей истории только две базовые ценности - свободу и справедливость.

И вот теперь повестка нового «цифрового будущего» разворачивает западные ценности от свободы к справедливости. Свобода как ценность, остается бесхозной.

Новый цивилизационный проект России может воспользоваться этим феноменом и взять ценность «свобода» в качестве базовой нового проекта. Тем самым предъявив миру новый глобальный проект с перспективой его проецирования на всю планету.

Но для этого необходимо переформатирование страны, для этого нужно развернуться от архаизации и варваризации, которые сегодня в полный рост встают и в силу утраты смысла существования для коренного населения, и в силу нашествия экзогенных для нас пришельцев. Правящий режим пытается сублимировать эти смыслы через возврат к прошлому, через рессентимент, «можем повторить» «Крым/Киев - наш» и прочие фантомные боли умершей империи. Но это бессмысленно по самой сути.

Нужно понять, что правящая сегодня страта способна только довести крах страны и цивилизационного проекта до логического завершения и только. Они - похоронная команда. Поэтому для создания нового проекта, для создания не просто проекта, а проекта, направленного в будущее, нужно убирать нынешних, нужно выдвигать людей, способных не просто смотреть в будущее, а рационально формулировать такой проект, который обеспечит движение вперед и вверх на поколения. То есть - наднациональный глобальный проект, способный на равных конкурировать с уже имеющимися глобальными проектами. Нужна новая элита, способная монополизировать в глобальном пространстве одну из двух базовых ценностей, наполнить ее своим уникальным смыслом и сформулировать проект его продвижения.

Анатолий Несмиян, telegra.ph

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