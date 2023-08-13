Офицер СВР назвал людей, которые могут ликвидировать Путина 13.08.2023, 13:25

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Озвучены конкретные фамилии.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов назвал людей, которые могут убить президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом Сергей Жирнов сказал в эфире «24 канала».

«Транзит власти возможен в любой стране, даже самой людоедской, потому что люди смертны. Путин все-равно умрет когда нибудь. Наступит момент, когда этот человек уйдет из власти, и наступит ситуация, когда нужно будет передать власть кому-то другому», - сказал Жирнов.

Он напомнил, что при нормальных условиях, конституцией РФ предусмотрено, что власть временно переходит к премьер-министру, который организовывает новые президентские выборы не позже чем через 90 дней после смерти предыдущего президента.

«Если ненормальные условия... когда его свергают. Путин может организовать теоретически транзит власти по примеру Ельцина. Он может сказать: я устал, я ухожу и вот мой приемник - там Дмитрий Медведев… или сын Николая Патрушева - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Кириенко или кто угодно», - отметил Жирнов.

«Путин, сам по себе, зная его, власть не отдаст. Он хотел отдать эту власть совершенно спокойно в первые два срока. От не собирался оставаться президентом после 2008 года. Потом что-то сломалось», - заявил Жирнов.

Он считает, что в любой диктатуре чаще всего устраивают переворот.

«Самая вероятная вещь, которая может произойти в такой ситуации: его убьют именно его охранники», - считает экс-сотрудник КГБ.

В частности, по его мнению, это могут сделать директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев или представитель президенсткой охраны Алексей Рубежной.

«Эти два человека постоянно находятся в контакте с президентом (Путиным) и обеспечивают его безопасность», - сказал Жирнов.

«Путина может убить любой человек, который вхож к нему в контакте», - подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

В этой связи, он считает, что убить Путина может патриарх Кирилл, духовник Путина митрополит Тихон Шелкунов или Алина Кабаева.

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