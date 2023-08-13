«Однажды попросили нарисовать женщину на комбайне»
- 13.08.2023, 13:36
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Рабочий-станочник из Гродно рассказал о хобби, за которое его уважают все автомобилисты.
Сергея Веленда в Гродно знают, наверное, все авто- и мотолюбители. Художник-аэрограф днем трудится станочником на местном предприятии, а в свободное время с помощью красок и воздуха наносит черепа, львов, ангелов на элементы мотоэкипировки, делая их непохожими на остальные.
Журналистам av.by Сергей рассказал, сколько стоит покрасить мотошлем или автомобильный капот, какой самый необычный заказ он получил и почему никогда не возьмется за ретромашины.
— Я рисую в своем гараже! Может, не очень атмосферно здесь, — сказал гродненский художник нам по телефону, когда мы договаривались о встрече.
Но, едва переступив порог гаража, который находится на окраине города, мы оказались в настоящей мастерской творца. На полке от старой кухни хаотично расставлены многочисленные баночки с краской, здесь же — кисточки, скотчи, газеты. Рядом шлемы — уже раскрашенные и еще только подготовленные.
Сергей по образованию — профессиональный художник, по зову души — аэрографист, а трудится станочником.
— Заработать на жизнь исключительно аэрографией у нас невозможно, так как существуют определенные ограничения в ПДД — многих подобное, конечно, останавливает. Хотя в той же Европе, например, это очень развито. Люди целые фуры разрисовывают! Поэтому мое основное занятие не связано с раскраской мото- и автомобильной техники. Я прихожу после работы в гараж и отвожу здесь душу, — объясняет гродненец.
Украшать ТС аэрографией в Беларуси запрещено. Напомним, пункт 194.13 ПДД гласит: «Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства с внешне видимыми наклейками (изображениями), кроме размещаемых в установленном порядке опознавательных знаков транспортных средств, предусмотренных в приложении 5 к настоящим Правилам, рекламы, информации о принадлежности транспортного средства соответствующей организации (индивидуальному предпринимателю)».
Нарушение этой нормы может обернуться предупреждением либо штрафом до 1 базовой величины.
— Как правило, сотрудники ГАИ часто закрывают глаза на рисунки. Проблемы возникают при прохождении техосмотра. Там могут заставить перекрасить. Хотя я слышал много историй о том, как рисунок замазывали, а после техосмотра снова отмывали… Но, бывает, попадутся принципиальные работники станции — и все!
Первые работы у Сергея появились еще в 2013 году. Умел красиво рисовать, профессионально держать кисти в руках, знал толк в красках и грезил об автомобилях и мотоциклах. Все эти навыки и увлечения привели гродненца к искусству аэрографии:
— Никаких курсов я не заканчивал. Просто потому, что их нет! Смотрел программы по телевидению про автомобильный тюнинг. Захотелось попробовать и узнать, смогу ли я! Однажды пошел на рынок, купил на разборке капот от Golf 2 — нашел самый дешевый за 20 долларов. Это и была моя первая проба кисти!
На стареньком капоте Сергей нарисовал дьявола с крыльями. Почему именно такой рисунок выбрал, гродненец уже точно и не помнит. Тогда была мода на похожие изображения, да и философия в изображение закладывалась простая: оберегать водителей от несчастных случаев. Но в тот момент важной казалась не сама картинка, а необходимость попробовать, получится что-то у художника-самоучки или нет!
— Рисунок удался! Однако тогда не было никаких онлайн-площадок для продажи, машины у меня не имелось… Я просто поставил этот капот на лестничной площадке и не знал, что с ним делать. А потом занес и подарил его тому самому продавцу, — вспоминает Сергей.
Дальше мужчина принялся экспериментировать с разными поверхностями: кому-то разрисовал холодильник, кому-то — сейф. Но особое удовольствие приносили, конечно, авто и мотоциклы. Когда в Гродно начали появляться различные клубы автолюбителей, искусство аэрографии стало очень востребованным.
— Люди прямо горели желанием что-то нарисовать на своем капоте, как-то выделиться… И никого не останавливали проблемы с техосмотром. Когда был фестиваль SunDay, мы раскрашивали капоты в режиме реального времени. Народа около нас собиралось ого-го! Потом началась пандемия... фестиваль не проходил. Все поутихли с машинами. Теперь если и приезжают, то хотят, чтобы я разрисовал подкапотную «внутрянку», какие-то элементы отдельные или в салоне нанес эмблему. В основном приезжают мотоциклисты — вот у этих ребят фантазии хоть отбавляй!
— И что чаще всего просят изобразить?
— Нынче очень популярен мотив Red Bull и все, что с ним связано. Есть вечные темы: природа, животные, космос… На самом деле, фантазия байкеров очень впечатляет, поэтому сложно так однозначно ответить.
— Что самое сложное в этом искусстве?
— Научиться. Тебе надо одним движением одного пальца регулировать два показателя — воздух и краску. Вообще, это достаточно трудоемкий процесс. Нужно согласовать эскиз с заказчиком. Бывает такое, что принесут шлем и скажут: «Ты художник — сам думай!» А случается, стоят в прямом смысле слова над тобой и чуть ли не линейкой измеряют каждый миллиметр. Много времени уходит на подготовку поверхности. Аэрография не выполняется на поврежденном материале — его надо зачистить, обработать… Иногда мне приходится даже отправлять клиентов на пескоструй.
— А какой был самый необычный заказ?
— Пожилой мужчина попросил нарисовать обнаженную женщину... на комбайне! Я говорю ему: «Ну ведь это же не твоя техника!» А он был настойчив: хочу — и все тут! С начальством, мол, сам договорюсь. Я, конечно, отказал такому клиенту, чтоб избежать проблем.
— Ну а сколько стоит разрисовать шлем и капот?
— Все зависит от сложности работы, количества цветов, площади и плотности рисунка. В среднем за разрисовку шлема прошу 150 долларов. В Минске, я знаю, ребята берут больше. А вот за капот — около $700.
— Расходов по матераилу много? Какое оборудование необходимо для создания изображения?
— Аэрограф (устройство, распыляющее краску подобно аэрозольному баллончику, но гораздо тоньше и аккуратнее), краска и кисточки. Очень много кисточек! Скотчи, чтоб что-то отбить тонкое, трафареты разные. Я даже использовал баскетбольную майку в сетку. Нужно было создать имитацию ткани на шлеме! В этом искусстве экспромту всегда найдется место. Эффект мрамора достигается обычным пакетом, а перья — при помощи кисти для румян. В общем-то расходов здесь не так уж и много — аэрограф да краска.
— Самый простой аэрограф для старта стоит $20, хороший — примерно $250. Конструктивно они ничем не отличаются. У вариантов дороже материал корпуса лучше — у них и возможностей больше. Чем добротнее аэрограф, тем более качественную работу можно делать. То же самое и с краской. Некоторые аэрографисты используют обычную автомобильную, а некоторые — специальную на водной основе. Что касается сроков изготовления рисунка, то на них уходит от двух дней до нескольких месяцев.
— А бывало такое, что ты кому-то отказывал? Кроме того пожилого комбайнера!
— Бывало! Вот приехал ко мне как-то мужчина на Mercedes-Benz W140. Красивый, ухоженный автомобиль, от которого веет легендой! Хозяин хотел бизона на капоте. Ну какой бизон? Эта машина самодостаточная, и любое вмешательство ее только испортит. Ей не нужно такое! Как и любым другим старым автомобилям в хорошем состоянии.
— Как ты считаешь, может ли аэрография приносить прибыль и быть полноценной работой в нашем городе и стране в целом?
— Для этого как минимум должны быть послабления со стороны ПДД. Хотя бы разрешали капот раскрасить! А пока тех, кого не пугают законодательные препоны, не так уж и много. И это надо четко понимать, если планируешь зарабатывать на этом виде искусства.