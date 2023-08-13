Туркменистан отказался качать российский газ в Китай 3 13.08.2023, 13:37

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Планы Кремля создать «газовый союз» в Средней Азии провалились.

Планы Кремля создать «газовый союз» в Средней Азии, чтобы качать больше газа в Китай, встретили сопротивление со стороны Туркменистана — крупнейшего поставщика трубопроводного газа в КНР, сообщает The Moscow Times.

Туркменистан не планирует подключать Россию к трубопроводу, по которому газ поставляется в КНР, заявил МИД страны.

Утверждения Москвы о расширении «газового союза», в который Кремль пригласил Казахстан и Узбекистан, вызывают вопросы и напрямую затрагивают интересы Туркменистана, подчеркивается в релизе министерства.

Туркменистан, Казахстан и Узбекистан уже вместе снабжают КНР газом — по трубопроводу, который построили государственный «Туркменгаз» и китайская CNPC. Из 55 млрд кубометров в год на туркменский газ приоходится 40 млрд кубов, а остаток поставляют Узбекистан и Казахстан.

«В существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода «Туркменистан — Китай» не входят», — подчеркивает МИД. Ведомство добавляет, что любые изменения в схемах и объемах поставок должны быть согласованы с Ашхабадом, но таких переговоров не проводилось.

План России заключался в том, чтобы поставлять больше газа в Казахстан и Узбекистан, а лишние объемы, возникающие в этих страна, отправить в КНР.

Китайский рынок отчаянно нужен «Газпрому», который в прошлом году продал за рубеж минимальный объем газа с последних лет СССР (100 млрд кубометров), а в этом, согласно прогнозу Госсовета РФ, экспортирует еще вдвое меньше. 50 млрд кубометров годового экспорта станут для Росси антирекордом со времен Леонида Брежнева.

После отключения газа европейским странам во втором полугодии 2022 года «Газпром» получил 1,3 трлн рублей убытка, а чтобы расплатиться с бюджетом по налогам, был вынужден потратить половину запасов наличных на счетах — 1 трлн из 2 трлн рублей.

Китай в этом году закупит 22 млрд кубометров российского газа — в 7 раз меньше, чем до войны импортировал Евросоюз. Попытка договориться об увеличении поставок до 100 млрд кубов в год и строительстве газпровода «Сила Сибири-2» результата не принесла. На переговорах в Москве с Владимиром Путиным в марте председатель КНР Си Цзиньпин не утвердил долгожданный газовый контракт, который, как утверждал российский президент, практически согласован.

Спустя два месяца Пекин дал добро на строительство нового газопровода из Туркмении. Хотя туркменский газ стоит Китаю на 30% дороже российского, а переговоры о скидке с Ашхабадом не принесли результата, Китай утвердил проект Линия D, по которому из Туркменистана будет импортироваться 30 млрд кубометров ежегодно.

В 2022 году по трем действующим трубопровода Китай импортировал из Туркмении 35 млрд кубометров газа, заплатив за него $10,3 млрд. Российские поставки по запущенной в 2019 году «Силе Сибири» составили 16 млрд кубов, а их стоимость оказалась в 2,5 раза ниже — около $4 млрд.