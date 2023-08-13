«Срывали погоны друг другу»: новые подробности перестрелки «кадыровцев» и военных РФ в Урзуфе
- 13.08.2023, 13:42
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Конфликт вспыхнул между чеченцами и представителями военной комендатуры.
Стали известны новые подробности перестрелки между «кадыровцами» и военной комендатурой во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем.
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, «кадыровцев» пустили на отдых в Урзуф, но там у них возник конфликт с местной военной комендатурой.
«Начали погоны срывать друг другу и возникла перестрелка. Кроме р*сни расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девочках подростков, четырех парнях и женщине», - отметил Андрющенко.
Как сообщал сайт Charter97.org, в пятницу, 11 августа, во временно оккупированном поселке Урзуф, расположенном недалеко от Мариуполя Донецкой области, произошла очень серьезная перестрелка.
По одной из версий, «кадыровец» напился и расстрелял гражданских и военных России. По состоянию на вечер 12 августа из Урзуфа никого не выпускали. Также поселок был закрыт на въезд.