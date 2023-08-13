«Срывали погоны друг другу»: новые подробности перестрелки «кадыровцев» и военных РФ в Урзуфе 13.08.2023, 13:42

7,066

Конфликт вспыхнул между чеченцами и представителями военной комендатуры.

Стали известны новые подробности перестрелки между «кадыровцами» и военной комендатурой во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, «кадыровцев» пустили на отдых в Урзуф, но там у них возник конфликт с местной военной комендатурой.

«Начали погоны срывать друг другу и возникла перестрелка. Кроме р*сни расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девочках подростков, четырех парнях и женщине», - отметил Андрющенко.

Как сообщал сайт Charter97.org, в пятницу, 11 августа, во временно оккупированном поселке Урзуф, расположенном недалеко от Мариуполя Донецкой области, произошла очень серьезная перестрелка.

По одной из версий, «кадыровец» напился и расстрелял гражданских и военных России. По состоянию на вечер 12 августа из Урзуфа никого не выпускали. Также поселок был закрыт на въезд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».