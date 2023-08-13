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ГУБОПиК задержал девушку, которая вернулась в Беларусь и не захотела давать интервью Азаренку

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  • 13.08.2023, 13:52
  • 11,272
ГУБОПиК задержал девушку, которая вернулась в Беларусь и не захотела давать интервью Азаренку

По каким именно статьям подозревают белоруску, неизвестно.

В начале недели пропагандист Григорий Азаренок выложил видео, на котором он пытался поговорить с белоруской, которая вернулась из Польши. Он зачитывал комментарии женщины и задавал ей вопросы, на которые та отвечала молчанием. По данным правозащитников, это 38-летняя Наталья Крук. Сегодня в телеграм-канале силовиков появилось видео, на котором видно, что женщину задержали, сообщает nashaniva.com.

Задержанной Наталье Крук 38 лет. В Минске она была председателем товарищества собственников дома.

После 2020-го Наталья выехала в Польшу и пыталась создать собственный бизнес в сфере красоты. Но что-то пошло не так, в видео ГУБОПиК Наталия рассказывает, что ее обманул партнер по бизнесу и дело прогорело. После этого она решила вернуться в Беларусь, где ее задержали.

В видео силовиков показаны протестные комментарии в телеграме, которые, предположительно, оставляла женщина.

Ее телеграм-аккаунт привязан к собственному белорусскому номеру, поэтому ее могли найти по комментариям.

Судя по всему, сейчас она за решеткой — женщину показывают в клетке. ГУБОПиК утверждает, что «сидеть ей еще долго».

По каким именно статьям подозревают Наталью, неизвестно.

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