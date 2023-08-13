Премьер Польши Матеуш Моравецкий «охладил пыл» Путина и Лукашенко 13.08.2023, 14:11

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Историческая правда сильнее пропаганды.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о текущих событиях на границе с Беларусью и о том, в чем официальная Варшава видит угрозу со стороны наемников ЧВК Вагнера, находящихся в нашей стране.

Интервью с политиком опубликовало итальянское издание Corriere della Sera.

Польский премьер заявил, что страна уже больше двух лет подвергается нападению на ее восточную границу. По его словам, это совместный план России и Беларуси, которые хотят дестабилизировать не только саму Польшу, но и весь ЕС.

«Они цинично использовали мигрантов, чтобы ударить по польским структурам безопасности и разрушить единство между европейскими союзниками, — сказал Моравецкий. — Только в этом году мы зарегистрировали более 16 тысяч попыток незаконно пересечь польскую границу. Это угроза для нашего государства. Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая на самом деле является внешней границей ЕС и НАТО, является нашим приоритетом».

Также Моравецкий объяснил, как именно размещенные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера, по мнению польских властей, могут угрожать стране.

«Мы видели в Африке и Украине, на что они способны, — сказал польский премьер. — Недавно более ста вагнеровцев приехали в район Сувалок, недалеко от польской границы. Это может быть следующий этап продолжающегося гибридного нападения на Польшу.

Бойцы ЧВК Вагнера представляют угрозу, потому что они могут замаскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть в нашу страну. Они также могут обучать мигрантов провокациям и нападениям на польские службы. Также они могли бы попытаться сами пересечь границу, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, а затем попытаться дестабилизировать нашу страну».

Кроме того, Моравецкий прокомментировал заявление Путина о том, что западные регионы Польши были «подароком Сталина» для Варшавы.

«Именно Советский Союз с нацистской Германией вторгся в нашу страну [в 1939 году] и захватил восточные территории Польши. В Ялте [в феврале 1945 года на конфереции союзников по антигитлеровской коалиции] сверхдержавы приняли решения, и Польша получила территории на западе в качестве компенсации за то, что Сталин отобрал для СССР на востоке (речь о Западной Беларуси и Западной Украине. — Прим. ред.). Это [земли Польши на западе] не подарок от кого-либо, и Польша не имеет территориальных претензий ни к кому из своих соседей относительно их земель. Это историческая правда, и она сильнее российской пропаганды».

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