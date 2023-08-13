Сбились с курса Игорь Липсиц, The Insider

13.08.2023, 14:17

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Как падение рубля развеяло фантазии Кремля.

С начала года российский рубль упал к доллару более чем на 30%. Евро прочно закрепился выше 100 рублей, доллар подбирается к этой отметке.

В связи с последними решениями Путина рубль неизбежно будет падать и дальше, а подавление кризиса на валютном рынке, за которое так хвалили Набиуллину, оказалось лишь временным, теперь курс вернулся к справедливым значениям начала войны.

На какое-то время он может стабилизироваться на этом уровне, но в целом его ждет дальнейшее плавное обесценивание. В случае же политических встрясок вроде пригожинского мятежа возможны краткосрочные обрушения.

Рупия против рубля

Падение рубля в основном обусловлено двумя факторами: сокращением притока валюты и высоким рублевым спросом на российском рынке.

Валютный приток падал, и происходило это по двум причинам: невысокие цены на нефть и ухудшение качества валютной выручки. В результате разрыва традиционных каналов значительная часть нефтегазового экспорта идет теперь в Индию и Китай, которые расплачиваются своими не полностью конвертируемыми валютами (особенно это касается Индии). Россия упорно поставляет нефть в Индию, причем наращивает поставки, но получает преимущественно рупии. Что с ними делать, непонятно — их нельзя представить на валютном рынке или конвертировать.

А у нефтяной промышленности довольно страшная логика — если нефть некуда девать, значит, нефтяник должен остановить добычу, причем скважина не просто останавливается, а специальным образом консервируется, и, скорее всего, навсегда. В итоге часть добытой нефти поставляется за рубеж (продается) фактически бесплатно. Лишь бы не нести затраты на консервацию скважин и сохранять хотя бы мизерную надежду на лучшее в будущем.

При этом в ситуации, когда нужно стабилизировать рубль и вернуть как можно больше выручки, Путин, наоборот, подписывает указ, которым разрешает компаниям, поставляющим нефть и газ по межправительственным соглашениям, не возвращать полностью выручку в Россию и оставлять ее за рубежом. В итоге приток валюты еще больше падает. А рублевый спрос на нее, со стороны как импортеров, так и граждан, пока не падает, поэтому курсы доллара, евро и юаня только растут.

Мобилизация и курортный сезон

Повлияла также мобилизация. Разные СВО-выплаты и пособия и тем более пособие по смерти — большие деньги. И чаще их получателями оказываются малообеспеченные слои населения, у которых такие непривычно большие для них деньги не задерживаются — они не стали наращивать вклады, покупать ценные бумаги, а тут же потратили их. В итоге на рынках был предъявлен повышенный спрос на товары народного потребления. А под него завезли больше импорта. Иными словами, деньги, выплаченные по военным каналам, оказались «горячими деньгами», сразу увеличившими спрос на многих товарных рынках.

Кроме того, пришло время летних отпусков, когда люди пытались поехать за границу. А это тоже порождало спрос на наличную валюту, потому что с российской карточкой не выедешь в Турцию или Дубай.

Летом люди пытались поехать за границу, это тоже порождало спрос на наличную валюту

Да и иностранные компании тоже с трудом, но уходят, и они, видимо, также конвертировали валюту из рублей, полученных за остающиеся в России активы, хотя сейчас это лимитировано миллиардом долларов в месяц. Так что, с одной стороны, сокращался приток валюты, а с другой — был большой спрос на нее, почему и произошло обрушение.

Раздутый военный бюджет за счет поборов с бизнеса и населения

Конечно, играет роль и постоянно растущий военный бюджет, порождающий дефицитность госбюджета в целом. И что государство фактически компенсирует девальвацией. Чем слабее рубль, чем жестче и масштабнее девальвация — тем лучше финансовое положение государства. Сейчас дефицит бюджета станет терпимым и перестанет сильно расти, несмотря на рост военных расходов.

Даже если рост военных расходов будет таким, как обещает Reuters, то есть в два раза, до $100 млрд в 2023 году, он будет покрываться легче, как за счет девальвации, так и за счет большого изъятия денег у частного бизнеса. Сейчас заплатил большие дивиденды «Сбербанк» — больше 280 млрд рублей пошли, скорее всего, на финансирование растущих военных расходов. Кроме того, подписан и вступил в силу закон о налоге на сверхдоходы. Весь крупный бизнес обложили дополнительными налогами и ввели правило — если они заплатят в будущем году, когда закон вступает в силу, ставка налога на прибыль составит 10%, а если заплатят досрочно, в этом году — то только 5%. Так что многие компании попытаются заплатить в этом году.

Поэтому, в конце года будет большой сверхплановый приток денег благодаря этому налогу на покрытие сверхрасходов по военным статьям. Так что, возможно, большого дефицита госбюджета в целом по году и не будет. Но это будет куплено ценой резкого ухудшения перспективы роста и даже выживания российского бизнеса. Государство затыкает расходы на военные цели, но убивает перспективы роста российской экономики в будущем году. И кстати, по той же причине сомнительными становятся и перспективы импортозамещения, для которого были бы нужны большие инвестиции из той же самой прибыли.

В результате изъятия средств становятся туманными перспективы роста российского бизнеса

Что касается рядовых граждан, то еще в марксизме выработалась формула: инфляция — это средство ограбления трудового народа. А инфляция идет вслед за девальвацией. Владельцы бизнеса страдают от инфляции в меньшей степени, потому что потребляют не те товары, на которые резко растут цены (всегда быстрее дорожают именно самые дешевые товары, которые покупают огромные массы бедняков). Бедный россиянин сейчас будет беднеть очень быстро за счет удорожания всей потребительской корзины — сообщения о повышении цен идут каждый день, например, практически на все виды мяса, в том числе свинины и мяса индейки. Дорожает алкоголь и бытовая техника. Это будет неприятное для граждан и долгое развитие событий.

И ведь мы еще не знаем, что будет с бензином. На рынке бензина и дизтоплива назревает тяжелый нарыв, потому что очень сильно поднялись биржевые цены на оптовом рынке. Розничные цены заправки пока боятся повышать, но ситуация такова, что долго им делать это не удастся. Поэтому следом за биржевыми ценами начнут расти цены на заправках. А это всегда дает толчок росту цен на все товары в России. Но государство на это махнуло рукой и даже уменьшило прежние выплаты для стабилизации цен на бензин (нефтяной демпфер).

Сейчас государство будет жить за счет того, что оно девальвировало рубль, хотя это приведет к инфляции. Рост цен будет даже там, где товары «как бы российские», поскольку в их производстве используется много импортных компонентов. Следовательно, товары российского производства — «импортозамещающие» — тоже будут дорожать и это ударит по кошельку гражданина.

Тяжелая судьба рубля

Если взглянуть на «большую историческую картину», мы увидим, что рубль почти непрерывно падает, начиная с 1992 года. Конечно, были какие-то провалы и ямки на этой линии тренда, но в целом рубль по отношению к конвертируемым валютам все дешевеет и дешевеет. Появилась даже шутка, что у рубля нет курса, есть только путь. Это правильная шутка — у рубля есть только путь к обесцениванию и никаких других вариантов движения не существует.

Что можно этому противопоставить? Обычно в таких ситуациях государство вводит требование 100% продажи валютной выручки, чтобы увеличить приток. Но, как уже выше сказано, президент только что подписал прямо противоположное решение, позволяющее компаниям-экспортерам по межправительственным соглашениям оставлять всю валютную выручку за рубежом.

Так что уж какие тут варианты остаются для рубля? Только обесценивание. Будет оно происходить плавно или обвально, зависит от политической конъюнктуры в стране. Если будут какие-то кризисы вроде пригожинского мятежа, могут быть и краткосрочные обрушения. А без таких форс-мажорных событий будет, скорее всего, просто плавное обесценивание.

Полтора года «гениальной финансовой политики» и махинации с добычей нефти

Если взять масштаб последних полутора лет, все помнят панический обвал прошлой весной. Евро тогда доходил до 120 рублей. Потом россияне успокоились и решили, что «ничего страшного не произошло», всё стабилизируется, «устаканится». Курсы опустились и к лету было уже не очень страшно — где-то в районе 70 рублей за доллар. Казалось, что все хорошо. Но сейчас мы вернулись в состояние кризисных курсов марта прошлого года (просто тогда был истерический всплеск, а нынешний не такой резкий, но так или иначе рубль вернулся к тем же кризисным значениям, которые некоторые иронически называли «паникой и истерикой на валютном рынке»). Если сравнить с летом прошлого года, доллар и евро подорожали на 60-70%, а если брать к началу этого года, рубль обесценился более, чем на 30% — это серьезная девальвация со значимыми последствиями.

Россияне успокоились и решили, что «ничего страшного не произошло», всё стабилизируется

Получается, что то, что было прошлым летом — это лишь временное подавление кризиса на валютном рынке. Все говорили: «Вот, смотрите, в Центральном Банке великие люди работают, и они стабилизировали валютный рынок». Но вот в Центробанке на посту все те же «великие люди», а доллар опять стоит 95-96 рублей, а евро - 107. Просто такие курсы отражают картину реального состояния российской экономики. И потому существенно лучше быть не может.

Правительство России некоторое время, похоже, мухлевало с сокращением добычи нефти — обещало ОПЕК, но по факту обещания не соблюдало. Но летом ОПЕК грозно «нахмурил брови» и правительство России приказало все-таки соблюдать соглашение с ОПЕК, разослав нефтяным компаниям рекомендации сократить добычу. И добыча, насколько можно судить, сокращается. И это понятно, поскольку Индия и Китай в июле стали покупать меньше. А найти других покупателей с большими емкостями спроса Россия просто не может, нет их в мире.

Поэтому картина сейчас такая, что более 70% экспорта нефти идет в Индию, Китай и немного в Турцию. Вот и все, что осталось у России на международном рынке — с остальных рынков ее выкинули. Есть некоторая поставка нефтепродуктов в Северную Африку, откуда их пытаются переправлять в Европу, равно как и из Турции, но это не спасет. Серьезного увеличения притока валюты нет, и ожидать серьезного укрепления рубля не приходится.

Неминуемая стабилизация

Но некоторая, хотя бы временная стабилизация в коридоре 90-105 рублей за доллар, по моему мнению, все же возможна. Просто столь «дешевый» рубль может вызвать сокращение спроса на валюту, хотя сейчас много панических прогнозов о том, что он будет дальше обваливаться и уйдет существенно ниже ста рублей за доллар. Но при таком курсе, который уже сейчас сложился, начались процессы, работающие в обратном направлении. Во-первых, сокращается отток капитала из России — кто мог и хотел, уже преимущественно вывел деньги из России. И ресурсы для такого экспорта валюты не безграничны. Значит, этот фактор на валютный рынок действовать перестанет.

Во-вторых — при таком курсе рубля импортные товары будут становиться товарами просто-таки элитного потребления и значит, закупать их для российского рынка нужна будет в куда меньших объемах. Соответственно, спрос на валюту для финансирования импорта тоже будет падать.

Поэтому, полагаю, мы можем увидеть картину, когда рубль в диапазоне 90-105 за доллар/евро зафиксируется и некоторое время будет в этом диапазоне колебаться — может быть, до Нового года. В этом смысле рубль сейчас, видимо, «провалился до нового уровня поддержки», а точнее скорее всего — до нового коридора стабильности при имеющейся в экономике России ситуации.

Здесь он и будет бултыхаться некоторое время.

Игорь Липсиц, The Insider

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