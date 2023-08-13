Ученые нашли «вечно молодой» орган у человека 2 13.08.2023, 14:26

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Ему всегда остается меньше 3-х лет.

Возраст человеческой печени не зависит от возраста самого человека и в среднем этому органу всегда меньше трех лет.

К такому выводу пришли немецкие ученые, информирует портал ScienceAlert.

Они отметили, что даже несмотря на старение организма человека в целом этот орган всегда остается молодым. Так, исследователи выяснили, что восстановление клеток печени не зависит от процесса старения человека.

Восстановление клеток печени – это важный процесс для правильного функционирования органа, занимающегося удалением вредных веществ из организма человека. Когда печень перерабатывает и выводит токсичные вещества из тела, ее клетки повреждаются, но благодаря процессу обновления клеток печень приходит в норму.

«Не имеет значения, сколько вам лет – 20 или 84. Ваша печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем чуть меньше 3 лет», — сообщил Олаф Бергманн из Дрезденского технологического университета.

В результате исследования образцов тканей печени ученые выяснили, что такой средний возраст печени удается поддерживать через постоянную замену и обновление клеток.

Команда ученых проанализировала посмертные и биопсийные образцы тканей печени более 50 человек в возрасте от 20 до 84 лет. Они обнаружили, что человеческая биология поддерживает жесткий контроль за массой печени в течение всей жизни человека из-за постоянной замены клеток этого органа.

Исследование показало, что изучение обновления клеток непосредственно у людей технически очень сложно, но оно может дать точное представление об основных клеточных и молекулярных механизмах регенерации человеческих органов.

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