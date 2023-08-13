Невзоров: Первыми из Урожайного бежали офицеры элитных частей РФ
- 13.08.2023, 14:42
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«Орки» уходили подавленные и мрачные, в каком-то отрешении.
Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал освобождение ВСУ Урожайного в Донецкой области и разгром российских войск на стратегическом направлении Южного фронта:
— DeepState и геолокационные карты подтверждают, что ВСУ продвигаются вперед.
Русские, вслед за Старомайорском, оставили и Урожайное.
Из Урожайного «орки» уходили подавленные и мрачные, в «каком-то отрешении», как выразился один из участников отхода.
Под русскими касками, похоже, происходят необратимые процессы.
Офицеры, разумеется сбежали первыми. Они «сделали ручкой» и умчались, забрав всю движимую броню.
Рядовые «орки» привычно сбились в пешую колонну и поплелись «на выход».
ВСУ пыталось поднять им настроение кассетниками, гранатами с дронов - но без особого успеха. Орки и тут умирали в очень скверном расположении духа.
Погибли почти все.
История примечательна тем, что Урожайное удерживали не «ссыкливые мобики» и не лукавые зэки, а остатки регулярных «элитных» частей ВС РФ.
(ОБТФ «Каскад» и 40-я бригада морской пехоты).
Всюду, откуда «орки» отходят - остаются тысячи неучтенных и брошенных трупов, которые давно никто не считает и даже не пытается вывозить. На видео 2 (не только Урожайное!) - брошенные за последние дни позиции русских.
Отступление нельзя назвать массовым или тотальным, но тенденция «валить отсюда» наблюдается по всей русской линии фронта.