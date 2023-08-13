закрыть
13 августа 2023, воскресенье, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь идет воздух из Северной Африки: какой будет погода на следующей неделе

  • 13.08.2023, 14:48
  • 1,020
В Беларусь идет воздух из Северной Африки: какой будет погода на следующей неделе

Температуры превысят норму на 8-10 градусов.

На следующей неделе в Беларусь начнет поступать воздух из Северной Африки.

Температуры превысят норму на 4-6 градусов или даже, по другим данным, на 8-10 градусов, пишет телеграм-канал «Надвор’е».

Нужно ждать повышения температуры воздуха до значений +29..+31°. А по юго-западу Беларуси возможно и до +33°.

В Европе следующая неделя будет еще жарче — предположительно, до +35° или даже выше.

Жара может продержаться до 22 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко