В Беларусь идет воздух из Северной Африки: какой будет погода на следующей неделе 13.08.2023, 14:48

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Температуры превысят норму на 8-10 градусов.

На следующей неделе в Беларусь начнет поступать воздух из Северной Африки.

Температуры превысят норму на 4-6 градусов или даже, по другим данным, на 8-10 градусов, пишет телеграм-канал «Надвор’е».

Нужно ждать повышения температуры воздуха до значений +29..+31°. А по юго-западу Беларуси возможно и до +33°.

В Европе следующая неделя будет еще жарче — предположительно, до +35° или даже выше.

Жара может продержаться до 22 августа.

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