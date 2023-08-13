В Беларусь идет воздух из Северной Африки: какой будет погода на следующей неделе
- 13.08.2023, 14:48
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Температуры превысят норму на 8-10 градусов.
На следующей неделе в Беларусь начнет поступать воздух из Северной Африки.
Температуры превысят норму на 4-6 градусов или даже, по другим данным, на 8-10 градусов, пишет телеграм-канал «Надвор’е».
Нужно ждать повышения температуры воздуха до значений +29..+31°. А по юго-западу Беларуси возможно и до +33°.
В Европе следующая неделя будет еще жарче — предположительно, до +35° или даже выше.
Жара может продержаться до 22 августа.