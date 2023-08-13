Власти собирают данные о ВНЖ белорусов: как противостоять лукашистам 13.08.2023, 15:08

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Юристы рассказали, в чем «подвох» нового «закона».

МИД и МВД Беларуси опубликовали инструкцию, как гражданам Беларуси сообщать о своих ВНЖ за границей. Журналистка DW спросила юристов, законно ли требование, и попыталась это сделать - вот что у нее получилось.

По новому закону «О гражданстве», который вступил в силу 11 июля, белорусы должны сообщать о своих заграничных ВНЖ. Те, у кого такие документы уже есть, обязаны проинформировать власти до 10 октября 2023 года. 8 августа на Национальном правовом портале появилось постановление МВД и МИД, в котором подробно расписано, как именно это можно сделать. Работают ли предложенные способы, и обязаны ли вообще белорусы сообщать стране гражданства о своих ВНЖ, разбиралась DW.

Платформы из-за границы не открываются

На сайте белорусского МИД говорится, что, по данным ООН за 2020 год, за пределами Беларуси проживают 1 млн 483 тысячи белорусов. Если добавить уехавших после протестов 2020-го, цифра будет куда больше. Не все живущие за границей отказывались от белорусского гражданства, а значит, многие находятся там с видом на жительство - он оформляется, если человек приезжает учиться, работать, заключать брак. Оснований для ВНЖ может быть множество, как и разных вариантов этого документа.

Инструкция МИД и МВД Беларуси датирована 23 июня, но была опубликована только сейчас. Белорусам с ВНЖ предлагают сообщить о нем несколькими способами. Первый пункт - через личный кабинет единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по адресу platform.gov.by.

Несмотря на то, что инструкция, по идее, рассчитана на тех, кто находится за границей, платформа не открывается в других странах. Из Германии попасть туда невозможно.

МИД и МВД также предлагают обладателям ВНЖ лично обратиться в госорганы. Но ни на сайте МВД, ни на сайте МИДа такой опции - как и данных об обязательстве сообщить о ВНЖ - DW не нашла.

Не было информации и на сайте посольства Беларуси в Германии, зато есть - о комиссии по возвращению уехавших белорусов.

Нет возможности - пишите в МИД

Еще один вариант, который предлагают белорусские ведомства, - сообщить о ВНЖ через государственную единую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Однако и на сайте этой организации никаких данных о регистрации ВНЖ также нет. Автор DW отправила туда обращение, но на момент публикации статьи спустя несколько дней ответа так и не получила.

Инструкция советует: не нашли технической возможности предоставить информацию, пишите по электронной почте с доменным именем mfa.gov.by - то есть в белорусский МИД.

Туда автор DW как гражданка Беларуси, работающая за границей, отправила вопросы о том, почему платформа не доступна в Германии, как будут власти использовать информацию о ВНЖ, ждать ли в связи с нововведением каких-либо ограничений в правах и какой будет ответственность для тех, кто это требование проигнорирует (в инструкции никакой ответственности не предусмотрено).

Ответов на эти вопросы пока также не прислали.

А должны ли вообще белорусы за границей знать и соблюдать этот закон?

Белорусский юрист, живущий за границей, в интервью DW сказал, что сообщать о своих ВНЖ белорусским властям не планирует.

«Я чувствую от белорусского государства подвох. Особенно, когда не говорят, для чего это. Например, могут после приравнять к тунеядцам, взимать большую плату за коммуналку или каким-то другим образом ограничить в правах», - рассуждает адвокат Белорусской ассоциации адвокатов прав человека.

Он предполагает, что ограничения для белорусов, имеющих ВНЖ, позже все-таки будут введены, и могут быть связаны в первую очередь с приемом на государственную службу или в силовые структуры.

Но должен ли живущий за границей и имеющий ВНЖ белорус вообще знать и выполнять белорусские законы - ведь он уже стал резидентом другой страны?

В первую очередь, человек должен выполнять законы, действующие в стране пребывания, утверждает адвокат: «У находящегося постоянно за границей нет обязанности знать и исполнять правила, которые принимаются в Республике Беларусь, он может о них не знать и не исполнять. Это полностью законно».

Действие закона в пространстве

Юрист объясняет: есть такое понятие, как действие закона в пространстве. По белорусскому КоАП, например, привлечь к ответственности гражданина Беларуси, живущего за границей, можно только в том случае, если одновременно это является административным правонарушением и в Беларуси, и в стране, где он находится. То есть формально привлечь за невыполнение каких-либо белорусских административных процедур (если к таким отнесут обязанность сообщить о ВНЖ) живущих за заграницей нельзя.

Однако, предупреждает специалист, если человек пересекает границу Беларуси, он уже должен соблюдать белорусские законы, и том числе - уведомить госорганы о своем ВНЖ.

«Пока непонятно, какой будет практика применения этого закона, - рассуждает он. - Репрессивной, как сейчас исполняются многие законы, либо все-таки к этому будут относиться лояльно, и приезжающему из-за границы человеку дадут возможность доехать до дома и, например, письменно уведомить МИД о своем ВНЖ».

Эксперт БХК: «Это решение незаконное»

Специалистка по международному праву, эксперт Белорусского Хельскинского комитета (БХК) Екатерина Дейкало называет требование белорусских властей незаконным. «То, какое у человека есть ВНЖ, и какие у него отношения с другим государством, регулируется законами этого государства».

Юристка объясняет, что Беларусь не имеет к этим процедурам никакого отношения, а значит, не может их регулировать: «Это личное дело человека, какие у него виды на жительство и где».

Екатерина Дейкало подчеркивает: тот факт, что формальные обязательства прописали в законе, не означает, что требование законно. «Оно нарушает элементарное право на свободу от вмешательства в личную жизнь, - говорит она. - Требования, которые противоречат стандартам прав человека, не могут считаться законными только потому, что они написаны в документе, который называется закон».

Эксперт отмечает, что государство может ограничивать права человека, но для этого есть четкие критерии, например, обеспечение национальной безопасности, защита общественного порядка и так далее: «То есть должны быть необходимость и соразмерность. В этом же случае мы вообще не понимаем, для чего это делается».

Государство не может запретить человеку иметь вид на жительство в другой стране, подчеркивает она.

Конечно, если гражданин Беларуси, живущий за границей, обращается в белорусское посольство за какой-либо процедурой, требование сообщить о своем ВНЖ будет обоснованным. «Это никак не может трактоваться как вмешательство в личную жизнь, потому что человек обращается за процедурой, у которой есть свои правила. Это уведомление техническое, оно необходимо для того, чтобы совершить другую процедуру: поменять паспорт, стать на консульский учет и т.д.. Понятна цель. Но это не имеет ничего общего с требованием ко всем гражданам сообщать о своих видах на жительство», - объясняет юристка.

Белорус, который живет на основании ВНЖ в другой стране, находится под юрисдикцией этого государства, говорит Дейкало. «Внутри Беларуси людям сложнее, конечно, бороться с незаконным требованием, но за пределами страны я не вижу никаких проблем», - заключает она.

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