СМИ: ВСУ вплотную подошли к операции по освобождению Старомлиновки 13.08.2023, 15:23

Оттуда открывается оперативный простор в сторону Азовского моря.

Произошедшее сегодня освобождение Урожайного является важнейшим успехом украинской армии, поскольку теперь открывается дорога к Старомлиновке, от которой ВСУ смогут развить успех на оперативном пространстве в сторону Азовского моря.

Об этом пишет Telegram-канал военной аналитики Anonymous.

«Старомлиновка является опорником оккупантов, вершиной второй линии обороны в этой локации. С нее открывается оперативный простор для наступления ВСУ к Азовскому морю. Просто напоминание, почему это важный населенный пункт в дальнейшем успехе нашего контрнаступления», - отмечено в сообщении.

Также идет сейчас работа по освобождению Работино, которое, вероятнее всего, будет освобождено в ближайшей перспективе, что открывает пути к Токмаку.

«Также меня сильно радует, что ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра. Давно предполагалось, что наши начнут действовать на Херсонском направлении. Плюс вылазки ДРГ хорошо действуют на нервы россиян, и держат их в постоянном напряжении», - отмечено в сообщении.

По Бахмутскому направлению максимальная тишина, продвижение ВСУ в Клещеевке застопорилось, россияне бросают каждый день новые силы на удержание, изредка пытаются контратаковать.

«Россияне пытаются атаковать на Купянско-Сватовском направлении. Успехов нет, за последние пару дней», - отмечает эксперт.

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