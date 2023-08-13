СМИ: ВСУ вплотную подошли к операции по освобождению Старомлиновки
- 13.08.2023, 15:23
Оттуда открывается оперативный простор в сторону Азовского моря.
Произошедшее сегодня освобождение Урожайного является важнейшим успехом украинской армии, поскольку теперь открывается дорога к Старомлиновке, от которой ВСУ смогут развить успех на оперативном пространстве в сторону Азовского моря.
Об этом пишет Telegram-канал военной аналитики Anonymous.
«Старомлиновка является опорником оккупантов, вершиной второй линии обороны в этой локации. С нее открывается оперативный простор для наступления ВСУ к Азовскому морю. Просто напоминание, почему это важный населенный пункт в дальнейшем успехе нашего контрнаступления», - отмечено в сообщении.
Также идет сейчас работа по освобождению Работино, которое, вероятнее всего, будет освобождено в ближайшей перспективе, что открывает пути к Токмаку.
«Также меня сильно радует, что ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра. Давно предполагалось, что наши начнут действовать на Херсонском направлении. Плюс вылазки ДРГ хорошо действуют на нервы россиян, и держат их в постоянном напряжении», - отмечено в сообщении.
По Бахмутскому направлению максимальная тишина, продвижение ВСУ в Клещеевке застопорилось, россияне бросают каждый день новые силы на удержание, изредка пытаются контратаковать.
«Россияне пытаются атаковать на Купянско-Сватовском направлении. Успехов нет, за последние пару дней», - отмечает эксперт.