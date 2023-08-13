Россиянку поставили на место во время отдыха на Мальдивах 24 13.08.2023, 15:30

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Она заплатила огромные деньги за тур, но столкнулась с «презрением».

Российская блогер Валентина Карнаухова (известная как Валя Карнавал) пожаловалась на «русофобию». Женщину возмутило, что она заплатила огромные деньги за отдых на Мальдивах, но столкнулась с презрением, пишет obozrevatel.com.

О своей «проблеме» россиянка рассказала в блоге на YouTube. Она ничего не сказала о том, по какой причине у многих иностранцев отношение к России негативное (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

21-летняя Карнаухова заявила, что к ней в ресторане подошел один из официантов с сказал, что она «очень красивая».

«Я говорю: «Спасибо большое». На что мне поступает вопрос на английском: «Откуда ты?». Я говорю: «Russia». Он посмотрел на меня так, будто захотел свои слова забрать назад, и сказал: «I don't like Russia» (в переводе – я не люблю Россию. – Ред.).

Я спрашиваю: «Почему?» Он такой: «Европа – это Европа, Россия – это Россия. Я не люблю Россию», – рассказала блогерша.

Валя Карнавал призналась, что это не впервые, подобные ситуации с ней происходили «неоднократно».

«Когда ты приезжаешь на отдых в отпуск, где ты платишь баснословные деньги, а персонал может «оскорбить» твою родину, твой дом… Мне кажется, это странно», – поплакалась россиянка.

Она считает, что противникам РФ нужно «придерживаться хоть какой-то минимальной этики» и «оставить свое мнение при себе».

«У меня прям вайб подиспортился, если честно. Хочу вернуться на прошлый остров, там такого не говорили», – разнылась блогерша.

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