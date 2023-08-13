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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 13.08.2023, 16:03
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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Воздух прогреется до +31°С.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности в понедельник. Завтра днем по югу Беларуси максимальная температура воздуха составит +30… +31°С.

14 августа ожидается переменная облачность. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +11… +18°С, а максимальная днем – +23… +29°С. По югу страны воздух прогреется до +30… +31°С.

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