Путин и дети
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 13.08.2023, 16:48
Война затевалась ради этого?
Одно из пропагандистских обоснований «спецоперации» Путина: Украина 8 лет убивала жителей Донбасса. При этом непременно упоминается Аллея ангелов в Донецке - арка и памятная плита с именами погибших в ходе военных действий на Донбассе была открыта в 2015 году. Сейчас на ней 167 имен.
Сегодня офис генпрокурора Украины сообщил, что «на утро 13 августа 2023 года … 500 детей погибли и более 1097 получили ранения разной степени тяжести».
Квиты? Война затевалась ради этого?
Путину, который обожает на камеры изображать чадолюбие, этих детей не жалко? Не важно, с какой стороны линии фронта они гибнут - украинской, российской или вовсе на территории РФ.
Уехавший из РФ театральный режиссер Юрий Бутусов написал: «…я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей… человек создан для того, чтобы приносить радость другим людям…»
Ну, это смотря какой человек…
Telegram-канал «СерпомПо»