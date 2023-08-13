Путин и дети Telegram-канал «СерпомПо»

13.08.2023, 16:48

Война затевалась ради этого?

Одно из пропагандистских обоснований «спецоперации» Путина: Украина 8 лет убивала жителей Донбасса. При этом непременно упоминается Аллея ангелов в Донецке - арка и памятная плита с именами погибших в ходе военных действий на Донбассе была открыта в 2015 году. Сейчас на ней 167 имен.

Сегодня офис генпрокурора Украины сообщил, что «на утро 13 августа 2023 года … 500 детей погибли и более 1097 получили ранения разной степени тяжести».

Квиты? Война затевалась ради этого?

Путину, который обожает на камеры изображать чадолюбие, этих детей не жалко? Не важно, с какой стороны линии фронта они гибнут - украинской, российской или вовсе на территории РФ.

Уехавший из РФ театральный режиссер Юрий Бутусов написал: «…я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей… человек создан для того, чтобы приносить радость другим людям…»

Ну, это смотря какой человек…

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