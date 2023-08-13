Россия может остаться без строителей-мигрантов из-за обвала рубля 13.08.2023, 17:17

Последствия могут проявиться уже через два-три месяца.

Ухудшение экономической ситуации и дельнейшее ослабление рубля могут сделать российский рынок менее привлекательным для строителей-мигрантов. Последствия могут проявиться уже через два-три месяца, предупреждает глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, которого цитирует РИА «Новости».

Российский рубль летом вошел в тройку наиболее слабых мировых валют. Доллар и евро 11 августа достигли максимумов с марта прошлого года, превысив отметки в 99 и 109 рублей соответственно. В этих условиях Банк России решил не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила с августа до конца года. Так регулятор попытается снизить волатильность финансового рынка, пишет The Moscow Times.

За последние два года основные поставщики трудовых ресурсов для российской строительной сферы — Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан — стали ориентироваться на другие рынки, включая Ближний Восток, где также наблюдается активное строительство. Если зарплаты мигрантов-строителей на российских объектах не будут расти, то они уедут в другие страны, уверены эксперты.

Строительная отрасль в России уже испытывает дефицит кадров. К февралю 2023 года рынку не хватало 200 000 рабочих, а также в 90 000 человек в сфере ЖКХ. Нехватка рабочей силы становится критической: в ноябре 2022 года она достигла уровня 12-15%, причиной чему стали и частичная мобилизация и война в целом.

Об ухудшении ситуации с нехваткой рабочей силы заявлял и ЦБ. Опрос предприятий, который проводил регулятор, показал, что эта проблема остро стоит в сельском хозяйстве, сфере услуг, обрабатывающих производствах и автотранспортной торговле. Обеспеченность работниками во втором квартале достигла локального минимума с первого квартала 2020 года. Рынку не хватает как квалифицированных специалистов, так и работников с низкой квалификацией.

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