Российские пропагандисты бьют тревогу из-за наступления ВСУ на новом участке фронта 13.08.2023, 17:57

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«Мобики» не могу сдержать атаки украинских военных.

Российские военные пропагандисты сообщают о нарастающей проблеме на левобережной части Херсонской области, где подразделения украинской армии форсировали Днепр и создали сразу несколько плацдармов. Z-военкор россиян Юрий Котенок сообщает, что большой проблемой для россиян стал обмелевший Днепр, через который ВСУ постоянно перебрасывают мотопехотные подразделения, постоянно маневрируя вдоль реки и пытаясь заходить диверсионно-разведывательными группами в тыл ВС РФ.

В своем Telegram-канале он отмечает, что ВСУ создают серьезные проблемы для россиян, расширяя и удерживая целый ряд плацдармов, пишет "Диалог.UA".

Таким образом, подрыв дамбы Каховского водохранилища обернулся для россиян серьезными последствиями. На первом этапе украинского контрнаступления оккупанты были уверены, что ВСУ не смогут форсировать Днепр, что позволило им перебросить группировку на Запорожский фронт. Однако спустя 2 месяца илистые места высохли, а вода просто смыла первую линию обороны россиян вместе с минами, чем теперь ВСУ активно пользуются. В свою очередь, мобилизованные, которые остались здесь вместо опытных подразделений ВДВ, не способны оказывать серьезное сопротивление ВСУ.

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