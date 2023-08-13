Гомельчанка зарезала мужа, а милиции сказала, что «он пришел домой с ножом в груди» 1 13.08.2023, 18:24

Милиция в рассказ не поверила.

Гомельчанка обратилась в милицию с сообщением, что неизвестный ударил ножом ее мужа. Прибывшие милиционеры обнаружили мужчину мертвым. Но оказалось, что нападения неизвестного не было, сообщает пресс-служба МВД.

В Гомеле 44-летняя женщина вызвала милицию, и сообщила, что на ее 40-летнего мужа напал неизвестный с ножом. Прибывшие милиционеры обнаружили мужчину мертвым.

«Позже выяснилось, трагической истории предшествовало застолье. Во время скандала мужчина поднял руку на свою жену. Это настолько возмутило женщину, что она схватила со стола кухонный нож и ударила им мужа в область груди», — рассказали в ведомстве.

Со слов женщины, она всего лишь хотела припугнуть мужа, но не рассчитала силы. После того, как он умер, она выдумала историю с нападением, чтобы отвести от себя подозрения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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