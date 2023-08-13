Штурм окопов РФ и рукопашная: стало известно о прорыве ВСУ на Юге 13.08.2023, 18:31

Украинские военные подошли ко второй линии обороны оккупантов.

Подразделения Вооруженных сил Украины уже подошли ко второй линии обороны оккупантов РФ в районе Роботино, Старомайорского и Орехово, преодолев первую линию обороны россиян.

Как рассказал в интервью Radio NV экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий, первые две линии обороны РФ насыщены минными полями и рассчитаны на сдерживание штурмов ВСУ.

«Первая линия была сделана на очень значительной протяженности — это были сплошные минные поля. Вот именно сотни квадратных километров заминированной территории. Третья линия — самая глубокая. Это в определенной степени линия жизнеобеспечения для первых двух. Ее отдельно держать вряд ли будет реально», — сказал он.

Экс-командир из Айдара объяснил, что вторая линия обороны РФ представляет собой выкопанные траншеи и окопы, которые почти все соединены между собой в одну сеть, а через каждые 5-10 километров установлены бетонированные доты.

«Не надо ожидать, что там будет быстрый прорыв. Чудеса господни бывают. Но если исходить не из надежды на чудо, то на разбор первой линии у нас ушло под два месяца. Есть основания полагать, что вторая линия будет даваться примерно в таком же темпе», — предполагает собеседник.

По словам Дикого, кульминация ближнего боя — это когда бойцы ВСУ буквально запрыгивают в траншеи оккупантов и внутри ведут ближний контактный бой.

«Это один из самых тяжелых видов боев, которые вообще существуют. Это когда ты реально перед собой видишь лицо твоего врага. Это иногда может переходить даже в рукопашную. То есть, это самое тяжелое. Это требует наибольшего мужества», — добавил он.

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