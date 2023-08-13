WSJ: Запад готовит Украину к новому наступлению 13.08.2023, 18:51

1,714

Поддержка Киева продолжится.

Несмотря на то, что украинское контрнаступление еще продолжается, западные военные и политики уже начинают задумываться о весеннем наступлении ВСУ в следующем году. Как пишет The Wall Street journal, партнеры Киева осознают, что борьба Украины за освобождение оккупированных территорий потребует много времени.

Когда весной началось контрнаступление Киева, оптимисты надеялись, что украинские войска смогут повторить прошлогодний успех и оттеснить российские силы. Однако первая попытка использовать западные танки и бронированные машины для прорыва через укрепленные российские линии застопорилась. С тех пор прогресс был медленным и болезненным: ВСУ пришлось переключиться на тактику малых подразделений. Новый рывок еще возможен, но военные лидеры и политики уже задались вопросом, как подготовиться к затяжному конфликту.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Литве подтвердил намерения продолжать поддерживать Украину. США, НАТО и Япония разрабатывают долгосрочные планы безопасности для Украины и продолжают поставлять передовое оружие, включая боеприпасы и ракеты. Однако глава американского генштаба Марк Милли и другие военные чиновники предостерегают, что быстрые успехи Украины, достигнутые в прошлом году, будет труднее повторить. «Я действительно думаю, что в администрации понимают, что Украина в ближайшее время не вернет всю свою территорию»,— полагает экс-представитель США в НАТО Иво Даалдер.

Западные страны надеялись, что прорыв ВСУ может ослабить российские силы достаточно, чтобы привести президента Владимира Путина за стол переговоров уже этой зимой. Дипломаты говорят, что шансы на это теперь кажутся маловероятными. Вместо этого Россия укрепляет линии обороны в Украине, увеличивая численность войск и наращивая производство боеприпасов и оружия. Запад также укрепляет военную промышленность, и возникает перспектива затяжной войны на истощение.

«Эта война может стать похожей на Корейскую, быстрые маневры на фронте в первые месяцы, а затем относительной стабильностью, но обе стороны поймут это через годы», — полагает Дмитрий Горенбург, эксперт по России в Центре военно-морского анализа, аналитическом центре, связанном с Пентагоном. Корейская война, начавшаяся в 1950 году, так и не была завершена и технически продолжается.

Даже если до конца лета ВСУ не совершат прорыва, Украина может продолжить борьбу до зимы. Дождь и снег могут замедлить операции с использованием тяжелой техники, но украинские силы доказали свою наибольшую эффективность, действуя мобильными группами. «Украинская армия продолжает адаптироваться быстрее российской», — утверждает Гордон Дэвис, бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».