Журналисты посмотрели, где в Беларуси можно пожить в старинном замке и сколько это стоит 13.08.2023, 19:05

Где можно стать «магнатом на ночь».

Большинство исторических дворцов и усадеб в Беларуси работают как музеи. Мест, где получиться не только на экскурсию сходить, но и пожить, относительно немного, но они есть. Журналисты издания prodelo.by составили подборку старинных замков, в которых можно хоть на ночь почувствовать себя магнатом.

Мирский замок

В гостинице замкового комплекса «Мир» 16 номеров категории «люкс» (есть и двухуровневые) и «комфорт». Проживание стоит от 300 до 150 рублей за ночь.

Пользователи крупнейшего рекомендательного портала для туристов TripAdvisor гостиницу оценили на 4,5 баллов из 5 возможных. Путешественники хвалят обстановку и рекомендуют брать номера с видом на внутренний двор.

Мирский замок сменил немало владельцев. Основали его в начале XVI века представители белорусского шляхетского рода Ильиничей. Не прошло и полувека как он угас, а недостроенный замок перешёл Радзивиллам, а точнее, Николаю Христофору Радзивиллу по прозвищу «Сиротка». В XIX веке Мир недолго принадлежал княжескому роду Витгенштейнов, а затем его купил казачий атаман Войска Донского Николай Святополк-Мирский. Его старший сын Михаил прожил в стенах замка до 1938 года до самой своей смерти.

Уже через год с приходом Красной Армии в Западную Беларусь у замка появились новые хозяева, в его стенах устроили производственную артель. В годы Великой Отечественной войны, с мая по август 1942-го, в замке было гетто. После освобождения Беларуси в июле 1944 года в древних стенах нашли приют жители поселка Мир, чьи дома были разрушены. Последняя семья выселилась из замка в 1962 году.

Несвижский замок

В отеле «Палац» Несвижского замка можно разместиться как в VIP-апартаментах на третьем этаже дворца, так и в номерах среднего класса. Их обустроили в бывшей конюшне Радзивиллов. Всего в фонде 26 номеров, из которых четыре категории VIP. На TripAdvisor отелю дают 4,5 балла. Отзывы в основном положительные. Из минусов — отсутствие у «Палаца» полноценной страницы в интернете или вкладки на сайте Несвижского замка. Чтобы получить информацию о наличии номеров и узнать их стоимость, нужно звонить в гостиницу.

Возникновение в Несвиже каменного замка связано с деятельностью Николая Христофора Радзивилла «Сиротки». Он решил, что княжеская резиденция должна быть мощной крепостью, и служить наглядной демонстраций величия радзивилловского рода. Работы начались в 1582—1583 гг. и, в основном, были завершены к 1600 году. Построенный замок стал одной из лучших крепостей Великого Княжества Литовского. В 1660 году он выдержала двухмесячную осаду московских войск. Впрочем, во время Северной войны, в 1706 году замок разграбили шведы. Ко всему они полностью уничтожили его укрепления. Восстановительные работы начались в 1720-е гг. во времена Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки.

В 1939 году с установлением советской власти судьба замка долгое время оставалась неопределённой. Здесь планировали открыть то музей, то автодорожный техникум, то дом отдыха. В годы немецкой оккупации в замке действовал военный госпиталь. После освобождения в 1944 году здесь открыли санаторий, который работал до 2001 года.

Кстати, именно в Несвижском замке обитает призрак — Барбары Радзивилл. Этой легенде, основанной на реальных исторических событиях, уже несколько сотен лет. Барбара Радзивилл тайно обвенчалась с великим князем литовским Сигизмундом Августом, который впоследствии стал королем польским. Против этого брака восстали мать короля Бона Сфорца и польские вельможи, опасавшиеся Радзивиллов. Барбара была в конце концов была коронована, на вскоре заболела и умерла. Есть версия, что её отравила мстительная Бона Сфорца.

Коссовский дворец

Отель «Пусловских» является частью дворцово-паркового комплекса. В нем всего шесть номеров, позволяющих разместить до 19 человек. Цены — от 225 до 360 рублей за ночь. На сайте дворца отмечается, что «каждая деталь интерьера отеля воссоздает дух шляхетской эпохи с ее любовью к роскоши и богатому убранству».

Коссовский замок обязан своим существованием шляхтичу Вандалину Пусловскому. Получив наследство от отца, он он начал строительство дворца в неоготическом стиле, которое продолжалось 12 лет с 1838 по 1850 гг.

Во время Первой мировой войны Коссово оккупировали германские войска. Во дворце разместилась штаб-квартира германского командования. А в годы советско-польской войны (1919−1921) дворец служил временным прибежищем для солдат обеих армий. После заключения Рижского мирного договора территория Западной Беларуси, и в том числе Коссово, перешла Польше. Новые власти разместили во дворце администрацию Коссовской гмины (сельской административной единицы) и сельскохозяйственную школу, в которой обучались пчеловоды и садоводы.

Основной урон дворцу был причинен в годы Второй мировой войны. В 1944 году случился пожар, во время которого во дворце обрушились крыша и внутренние перекрытия. Долгие годы после этого он разрушался. Сейчас находится на реставрации, она практически завершена.

Музей-усадьба Огинского в Залесье

Гостевые комнаты есть в музее-усадьбе Михаила Клеофаса Огинского в агрогородке Залесье Гродненской области. Интерьеры, судя по фото, скромные.

Цены, впрочем, такие же — 30 рублей с человека. Магнатом здесь себя вряд ли почувствуешь, но посещение самого дворца, который современники называли «Северными Афинами» с лихвой это компенсируют. Частыми гостями автора знаменитого «Полонеза Огинского» были ученые Вильнюского университета, соратники по восстанию 1794 года, общественные деятели и предприниматели.

Строительство дворца в основном было завершено к 1815 году. Архитектурный стиль соответствовал канонам классицизма. Примечательно, что здание возвели почти без фундамента. Отдельного упоминания заслуживает парк, он был создан при помощи известных в то время вильнюсских ботаников — Станислава Юндила и Юзефа Струмилы. Под их руководством для оранжереи в Залесье привозились самые редкие южные растения. После наследием Огинского владела помещица Мария Жебровская, которая приложила немало усилий, чтобы парк и дворец.

Когда началась Вторая мировая война, а Западную Беларусь присоединились к БССР, все владельцы поместья покинули его. В 1939—1941 годах во дворце Огинских располагался Дом отдыха. Затем его преобразовали в Дом престарелых. Когда он переехал в другое место, дворец передали Сморгонскому силикатному заводу, который планировал создать здесь профилакторий для своих работников. Однако денег на этот проект у предприятия не хватило. Возрождение залесской усадьбы началось в 90-х прошлого столетия. Музей в ней работает с 2014 года.

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