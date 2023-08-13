«Посылают заправляться к Путину, а утром можно не проснуться» 6 13.08.2023, 19:16

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Волонтеры РФ пожаловались на ненависть в Украине.

Спустя более чем 1,5 года полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики начали понимать, что здесь их ненавидят. Об этом заявили волонтеры армии РФ, пожаловавшись на то, что в Херсонской и Запорожской областях их «посылают» и всеми способами передают информацию ВСУ.

Пара оккупантов-волонтеров, как пишет «Диалог», заявила, что никому в Украине не нужен «мир», принесенный из России. По словам российского «волонтера», ни в Херсонской, ни Запорожской областях никто не хотел даже заправлять их автомобиль.

«Посылали заправляться к Путину», - признался волонтер. Россиянин заявил, что в Украине им угрожает опасность, они специально заезжают сюда утром и осторожно ищут места для ночевки.

«Утром можно не проснуться», - подчеркнул россиянин. Волонтеры выразили уверенность в том, что мира между Украиной и РФ больше не будет никогда и «за тортиком в Харьков к друзьям, как 25 лет назад, никто уже не поедет».

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