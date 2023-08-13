Витебскому активисту Борису Хамайде не вернули паспорт после 15 суток 13.08.2023, 20:12

Документ признали «поврежденным» из-за наклейки с «Погоней».

Витебский активист Борис Хамайда отбыл 15 суток административного ареста по ст. 24.23 КоАП, но вышел на свободу без паспорта, пишет «Віцебская вясна». Верхнедвинский районный суд в лице судьи Татьяны Куклиной признал наличие в его паспорте наклейки с «Погони» незаконным пикетированием.

Напомним, Хамайду задержали 28 июля на станции Бигосово. Он собирался присоединиться к пешему паломничеству в Росице Верхнедвинского района. В поезде пограничники заметили у Хамайды обложку паспорта с «Погоней» и передали его сотрудникам милиции.

Из Бигосово Хамайду доставили в Верхнедвинский РОВД, где его продержали трое суток до суда. Доводы о том, что изображение «Погони» является национальной ценностью и она есть даже на государственном гербе Витебской области, не подействовали. Бориса Хамайду признали виновным в том, что изображение «Погони» могли видеть другие люди. Таким образом активист якобы демонстрировал свои общественно-политические взгляды. Не был принят во внимание и тот аргумент, что наклейка в паспорте появилась более 10 лет назад, и документ с ней никогда не привлекал внимания погранслужб.

При освобождении сотрудники милиции предупредили, что паспорт не отдадут, поскольку он считается умышленно поврежденным. Документ обещали переслать в паспортный стол по месту жительства, и теперь активист должен заплатить одну базовую сумму за получение нового паспорта.

Изъятый при задержании телефон вернули, не обнаружив в нем «экстремистских» подписок и фото.

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