CNN: Пригожинский бунт разрушил вертикаль власти Путина 13.08.2023, 20:23

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Глава Кремля зависим от своего «повара».

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, возглавив мятеж, создал самое большое испытание для президента России Владимира Путина за более чем два десятилетия его правления.

Как говорится в расследовании CNN, бунт Пригожина полностью подорвал вертикаль власти Путина, так как во время бунта президент РФ в телеобращении заявил, что тех, кто встал на «путь измены», ждет наказание, однако с главарем «Вагнера» этого не произошло.

Примечательно, что вскоре после мятежа Пригожин появился в кулуарах недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, пожимая руку высокопоставленному лицу из Центральноафриканской Республики (ЦАР). Причем Пригожин, который в последние месяцы появлялся исключительно в камуфляже, в этот раз выбрал рубашку-поло и джинсы.

Еще более удивительно, как российские дипломаты пытаются объяснить тот факт, что Пригожин остался на свободе после убийства российских военных и нескольких сбитых вертолетов ВС РФ.

Кристиан Аманпур из CNN спросил посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина, по поводу странного появления Пригожина после мятежа. Келин объяснил, что Путин «решил оставить прошлое в прошлом».

«Президент квалифицировал это, когда это началось. Теперь мы признаем некоторые героические подвиги групп Вагнера», — заявил Келин, намекая на деятельность ЧВК в Бахмуте.

Эксперты считают, что главарь «Вагнера» по-прежнему имеет ценность для Путина.

«Связи Пригожина с Кремлем явно пострадали. Но поскольку после мятежа Путин потерял еще больше своего влияния, похоже, он считает, что сохранение Пригожина еще имеет какую-то пользу», — сказала Кэндис Рондо, директор Future Frontlines, разведывательной службы в аналитическом центре New America.

«На данный момент сеть подставных компаний Пригожина — лучшая страховка, которая есть у Путина, чтобы сохранить российскую военную экономику. Но вряд ли так будет всегда — в конце концов что-то должно произойти. И есть большая вероятность, что когда это произойдет, мы увидим более зрелищные события ближе к границе между Польшей и Беларусью», — отмечает Рондо.

Как говорится в материале, также еще есть планы Пригожина на страны Африки, где ЧВК «Вагнер» уже провела серию операций.

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