Депутат Смоленской областной думы: Россия должна быть разрушена 13.08.2023, 20:58

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Презентован флаг вольного Смоленска.

13 августа в Варшаве состоялось мероприятие, в ходе которого было объявлено о создании политической организации сторонников независимости Смоленщины. Здесь же был презентован флаг вольного Смоленска, сообщает корреспондент «Белсата».

Темой конференции являлось создание в Варшаве Смоленского республиканского центра – политической организации сторонников независимости Смоленщины в тесном союзе с будущей Беларусью.

Спикером на мероприятии был действующий депутат Смоленской областной думы РФ Владислав Живица, который рассказал о причинах, побудивших его создать в эмиграции Смоленское освободительное движение, а также призвал присоединиться к этому движению смоленских чиновников и депутатов всех уровней. В своей речи он отметил, что «Россия должна быть разрушена».

Во время пресс-конференции был презентован флаг вольного Смоленска.

Владислав Живица является единственным действующим депутатом регионального парламента, открыто выступившим за независимость своего региона, говорится в пресс-релизе мероприятия.

Как отмечается в пресс-релизе мероприятия, идеи восстановления самостоятельной Смоленской государственности в тесном союзе с будущей новой Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое Княжество Литовское и Речь Посполитую, с лета 2022 года популяризируются телеграм-каналом «Смоленская Республика» (ранее – Смоленская земля и Смоландия).

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