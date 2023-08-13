В Щучинском районе люди не дали силовикам задержать ксендза в костеле 13.08.2023, 21:11

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Его задержали после службы.

Сегодня произошло задержание настоятеля костела Воздвижения Святого Креста в Первомайске, Щучинского района Антония Адамовича, сообщает «Хрысціянская візія». Примечательно, что силовики пытались задержать ксендза в самом костеле, но люди не разрешили. В плебании костела провели обыск.

Как пишет «Хрысціянская візія», еще в начале недели ксендза вызвали в сельсовет, там его допросили и забрали на проверку телефон. Сегодняшнее задержание, вероятно, и стало последствием этой проверки.

Ксендз Антоний Адамович из Гродненщины, выпускник местной духовной семинарии. Он принял сан священника в ноябре 2009 года.

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