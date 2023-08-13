Российский пропагандист о санитарных потерях: Ребята, пахнет катастрофой 3 13.08.2023, 21:19

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Причин значительно возросших российских потерь несколько.

Российские источники и военкоры сообщают о резком росте санитарных потерь в армии РФ в течение двух последних месяцев. По словам россиян, эта динамика ужасает. Он говорит о приближении катастрофы.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский полковник Петр Шувалов, отмечая значительное ухудшение положения российской армии на фронте. По его словам, причин значительно возросших российских потерь несколько. Основными среди них являются старая техника, которую оккупанты снимают с консервации и отправляют в армию.

Она не обладает необходимой степенью защиты экипажей. Еще одна причина - низкое качество боевых медиков, квалификация которых не позволяет оказывать необходимый уровень поддержки при получении ранений солдат РФ на фронте. По его словам, ситуация настолько тяжелая, что для оккупантов назревает настоящая катастрофа на фронте.

При этом, пытаясь не попасть под статью о дискредитации армии, в своем тексте он упоминает волонтеров, намекая, что главная ответственность лежит на командовании российской армии.

«P.S. Очень прошу обратить внимание на динамику роста санитарных потерь. Ребят, пахнет катастрофой», - обращает внимание на слова пропагандиста «Диалог».

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