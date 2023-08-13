В соавторстве с Иродом 1 13.08.2023, 21:43

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Единый учебник истории России как проявление страха.

Диктаторы обуреваемы страхом. Они лучше других знают, насколько незаконна их власть, — они же помнят, как уничтожали противников, фальсифицировали результаты выборов, выхолащивали институты. Они знают, что никакие процедуры или суды их не защитят, что надеяться можно только на ложь и силу. А значит, они с тревогой смотрят на близких, опасаясь предательства, на весь окружающий мир: не появится ли тот, кто найдет иглу и свергнет кажущуюся столь прочной власть.

Мифологический царь Ирод не был великим гуманистом, но младенцев истреблял не по злобе или, как минимум, не только по злобе (справедливости ради давайте не забывать, что реальный царь Ирод на самом деле прославился отнюдь не только злодействами, а умер еще до рождения Христа, поэтому к этому конкретному преступлению, тоже наверняка придуманному, отношения иметь не мог). Ирод — герой мифа — решил убить всех младенцев потому, что получил надежные, как ему казалось, сведения об угрозе его власти, исходящей от одного из новорожденных. Страх в человеческой истории, как и в мифах, часто выступает мотивом преступления.

Путин в трагикомедии с единым учебником истории поступает точно так же, как царь Ирод. Только он решил, что убивать в данном случае не обязательно: достаточно ампутировать детям мозг.

Собственно, как диктатор может защититься от угрозы? Три способа.

Во-первых, репрессировать всех несогласных и потенциально несогласных. И здесь, конечно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Девушка в желто-синих кроссовках, может, ничего такого и не имела в виду, но спокойней будет взять и ее. Просто для страховки. Ну, а кто и вправду несогласный, то тут уж, хочешь не хочешь, а надо давать «срока огромные». Не мы такие — жизнь такая.

Во-вторых, надо врать. Надо убеждать подведомственное население, что если бы не ты, то был бы глад, хлад, солдаты НАТО и принуждение всем жить в гомосексуальных браках. А самое главное — чтобы люди думали, что нас все ненавидят, хотят уничтожить (вариант — «поставить на колени»), и всего этого не случилось только благодаря твоей неусыпной заботе о стране. И для этого ты сначала нанимаешь всяких симоньян, а потом и сам начинаешь в то, что они говорят.

В-третьих, надо зорко смотреть вперед, выявляя протест там, где он еще и не начался, но через какое-то время может начаться. И здесь опыт царя Ирода бесценен.

С новым учебником истории интересно не то, что Мединский сотоварищи его написали, — они давно были готовы, только свистни. Есть, кстати, определенная ирония в том, что учебник по истории для всех школ России написал человек, укравший, по мнению научного сообщества, свою диссертацию именно по истории и долгие годы заменявший историю вымыслом. Мединский и прочие идеально подходят для этой работы: для них ведь истории не существует, прошлое — это то, что нужно для сегодняшнего дня. Оруэлл, наверное, и не думал, что все, о чем писал, может воплотиться в жизнь столь буквально.

Но интересно, почему именно сейчас они получили приказ (а также финансирование)?

Главный начальник и его окружение чувствуют, по-видимому, что ни репрессиями, ни тотальным враньем желаемого уровня контроля добиться не получается. Протест вспыхивает то тут, то там, сколько ни сажай; глубинный народ американцев и разных других украинцев, конечно, не любит, но и к родной власти относится без восторга. И возникла идея заняться наконец детьми: воспитать поколение, которое вообще не будет знать об окружающем мире ничего, кроме того, что нужно для верного служения государству в лице его нынешних персонификаторов.

Первый шаг — именно единый учебник. Надо уничтожить разнообразие, которое само по себе порождает сомнения и вопросы. «Я им говорю, дескать, так-то и так-то, мол, а вот что не так — значит ложь!», согласно песне Юлия Кима о «преподавателе обществоведения».

А в самом учебнике — вовсе не только глупости. Там то, что выгодно сегодняшнему (патологическому) государству. СССР, например, развалился без всяких объективных причин, а лишь по глупости и злонамеренности Горбачева. Значит, и восстановление его — пусть и в несколько иной форме — дело разумное, правильное и возможное. Поверьте в первое — поверите и во второе.

Запад всегда злоумышлял против нас, ненависть к нам имманентно присуща европейским странам. Значит, он делает это и сейчас — мы вынуждены обороняться. А в Украине нацисты, поэтому сегодняшняя «специальная военная операция» — прямое продолжение той великой войны с нацизмом. И, как и тогда, мы сражаемся «не только за свою страну», а за весь мир, который хотят покорить и уничтожить теперь уже не немецкие, а украинские фашисты и, главное, стоящие за ними американцы. Мы даже за свободу Африки воюем, как недавно было сказано. В основе этого паранойяльного бреда — ровно те представления о мире, который внедряет новый учебник.

Это не битва за прошлое, как многие говорят. Ни для авторов учебника, ни для их заказчиков никакого прошлого не существует. Это только кажется, что раньше что-то было. Не было ничего, кроме того, что мы об этом расскажем: не было рухнувшего под тяжестью собственной неадекватности коммунизма, а был заговор ЦРУ, не было террора, а были вынужденные меры по защите советской власти и отдельные перегибы на местах. Не было «голосования на пеньках», а было всенародное волеизъявление и письма трудящихся Валентине Терешковой. Ну, и так далее.

Это битва за сегодняшний день и за завтрашний. Это битва за то, чтобы сегодняшний день воспринимался безальтернативным и оправдывался угрозой гибели страны, чтобы жертвы казались осмысленными, а вопросов — и о том, зачем это все, и о тяжелой жизни большинства, и о роскоши начальства, — не возникало. Мы же ведем священную войну, а тут вы с мелочами — стыдитесь!

Вот ради этого детей пытаются отучить думать и превратить их в деревянных солдат Урфина Джюса.

Интересно, что в этой своей борьбе за правильный образ мира власти уничтожают и ту основу, на которой все последние годы строили самосознание народа, — Победу.

Ведь если в Украине и везде — нацисты, то, значит, мы их не добили тогда, в сорок пятом. Так с чем же Путин поздравляет народ 9 мая — еще с одной иллюзией?

Но напоследок — о хорошем. Замысел их, конечно, отвратителен. Но ничего не выйдет. Весь опыт нашей истории — не придуманной Мединским, а настоящей, — говорит о том, что, когда государство начинает масштабно и с огромными затратами «воспитывать», получается все ровно наоборот. Обязательные для всех студентов СССР лекции по истории КПСС в лучшем случае не затрагивали слушателей, а часто и способствовали росту диссидентских настроений. Весь пионерский звон приводил только к тому, что дети стеснялись носить красный галстук и засовывали его в карман, поскольку не могли засунуть в другое место. Да и дореволюционные еще уроки Закона Божьего способствовали лишь росту атеистических и антицерковных настроений. Власти — со своими-то талантами — и здесь добьются результатов, противоположных тем, к которым стремились.

Собственно, у царя Ирода тоже ничего не вышло.

Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

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