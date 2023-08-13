В Беларуси можно будет онлайн отслеживать доставку до таможни 13.08.2023, 21:55

Услуга будет доступна на едином портале электронных услуг.

С 8 сентября 2023 года на едином портале электронных услуг станет доступна услуга по отслеживанию доставки товаров до таможни.

Она будет представлена под кодом 3.61.03 «Предоставление сведений о завершении (незавершении) действия таможенной процедуры таможенного транзита».

Это позволит декларантам (перевозчикам) оперативно осуществлять мониторинг доставки товаров до таможенного органа назначения и завершения таможенной процедуры таможенного транзита, поясняют в Государственном таможенном комитете.

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