The Hill: Война в Украине действительно может разрушить Россию 3 13.08.2023, 22:45

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Нужно к этому готовиться.

Ряд аналитиков рассматривают распад Российской Федерации как возможное последствие катастрофической войны, развязанной россиянами против Украины.

Хотя миру было бы лучше, если бы Россия значительно ослабла, ее крах может пройти не гладко. Об этом пишет The Hill.

«Будучи второстепенным государством, находящимся под жесткими международными санкциями и лишенным своей ресурсной базы в Сибири, [Россия] будет иметь сильно ограниченные возможности для нападения на соседей», - считает Януш Бугайски из Джеймстаунского фонда (американская неправительственная исследовательская организация, - прим.).

В результате «восточный фронт НАТО станет более безопасным; в то время как Украина, Грузия и Молдова вернут свои оккупированные территории и будут ходатайствовать об интеграции в Европейский Союз и НАТО, не опасаясь реакции России», добавляет эксперт. Более того, «страны Центральной Азии также будут чувствовать себя все более свободными».

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус придерживается более мрачной точки зрения: «Раздробленная, деморализованная Россия - это игровая площадка дьявола… Внутренний беспорядок в России представляет собой серьезную дилемму для Путина, но он также очень опасен для Запада».

Татьяна Становая из Фонда Карнеги за международный мир занимает золотую середину, но склоняется к Игнатиусу. Она пишет, что, с одной стороны, «Кремль будет бороться одновременно с… углубляющимся кризисом путинского руководства, растущим отсутствием политической подотчетности, все более неэффективными ответами властей на новые вызовы, усиливающейся фрагментацией среди элит и обществом, которое все больше становится антиистеблишментом».

С другой стороны, хотя «миру придется бороться с более опасной и непредсказуемой Россией», вполне вероятно, что «этот поворот внутрь может привести к более прагматичному подходу к войне против Украины».

«Оптимизм Бугайски исходит из его сосредоточенности на России после распада, которая представляет собой осколок государства, находящегося под международным контролем, которому не хватает экономических и военных ресурсов, необходимых для реализации империалистических планов. Пессимизм Игнатиуса и Становой исходят из их сосредоточенности на процессе распада России, который даже при самых лучших вообразимых обстоятельствах был бы очень запутанным. Они беспокоятся о менее предсказуемой России, которая, вероятно, будет более опасной», - пишет The Hill.

Издание отмечает, что Бугайски прав, утверждая, что крупица России, сведенная к территории, ограниченной Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, сразу же перестанет быть крупным геополитическим игроком и, следовательно, угрозой для любого из ее соседей - особенно если последние объединятся с Западом. Жизнь в этой стране может быть беднее, но она также, вероятно, будет более безопасной и надежной.

И даже если крупная Россия сохранит все свое ядерное оружие, она не сможет его применить, за исключением крайне маловероятного случая скоординированного нападения со стороны своих соседей.

Но Игнатиус и Становая также правы, беспокоясь о пути к окончательному распаду России, продолжает The Hill. Путин попал в ловушку и, возможно, склонен пойти на отчаянные меры. Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, судя по его безрассудным посланиям, возможно, безумен - и, увы, он не одинок в своем безумии. Российские элиты раздроблены и разобщены, им не хватает сплоченного и последовательного видения будущего своей страны; что делать с катастрофической войной против Украины также никто не знает.

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