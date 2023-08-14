В Дагестане протестующие перекрыли федеральную трассу 14.08.2023, 0:59

Жители этого российского региона протестуют из-за проблем с водой.

Проблемы с водоснабжением привели к перекрытию местными жителями участка федеральной автомобильной дороги «Астрахань-Махачкала» в Дагестане.

Как сообщал «Кавказский узел», 9 августа жители Махачкалы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. Они заявили, что в их домах нет света три дня, и нет никакой реакции от властей.

По данным телеграм-канала «Дагестан 24» на акцию протеста вышли жители поселка Караман-2, в котором воды не было все лето.

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