В Дагестане протестующие перекрыли федеральную трассу
- 14.08.2023, 0:59
Жители этого российского региона протестуют из-за проблем с водой.
Проблемы с водоснабжением привели к перекрытию местными жителями участка федеральной автомобильной дороги «Астрахань-Махачкала» в Дагестане.
Как сообщал «Кавказский узел», 9 августа жители Махачкалы в знак протеста заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева. Они заявили, что в их домах нет света три дня, и нет никакой реакции от властей.
По данным телеграм-канала «Дагестан 24» на акцию протеста вышли жители поселка Караман-2, в котором воды не было все лето.