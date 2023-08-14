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Ночью российские оккупанты атаковали Одессу дронами и ракетами

  • 14.08.2023, 7:36
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Ночью российские оккупанты атаковали Одессу дронами и ракетами

Вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

В ночь на понедельник, 14 августа, российские оккупанты атаковали Одессу дронами и ракетами. В результате произошел пожар в одном из гипермаркетов города. Также обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений.

Как сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, для этой воздушной атаки по Одессе войска РФ применяли 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа «Калибр». Все они были сбиты.

«Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа «Калибр». Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты», - рассказал он.

Обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, разбиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией.

Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.

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