Генерал сказал, когда ВСУ мощно ударят по Крымскому мосту 14.08.2023, 7:47

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Удар будет комбинированным.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж полагает, что украинские воины нанесут мощный удар по Крымскому мосту во время проведения широкомасштабных контрнаступательных операций на юге и захода на территорию временно захваченного россиянами Крыма.

Удар украинских воинов по мосту будет комбинированным, рассказал экс-глава СВР «24 каналу». По его словам, потом противник уже не сможет восстановить сооружение.

«Во время широкомасштабных наступательных операций на юге и заходе в Крым этот мощный комбинированный удар по мосту снесет все…», - заявил Маломуж.

Генерал полагает, что сейчас украинские войска накапливают средства поражения, чтобы системно нарушить логистику на Крымском мосту, в частности, дальнобойные ракеты SCALP EG и Storm Shadow.

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