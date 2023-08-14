Будет ли доллар и дальше бить рекорды? 14.08.2023, 7:49

Прогноз на неделю.

Вторую неделю августа курс доллара США обновляет годовые максимумы. За неполный месяц доллар стал дороже на белорусском валютном рынке на +5,57%. Как быстро будут расти курсы на текущей неделе? Об этом в прогнозе от Myfin.by.

С начала 2023 года рост доллара составляет уже +17,06% и на последних торгах в прошлую пятницу 11 августа курс остановился на USD/BYN 3,2033. Как-то незаметно доллар не только закрепился выше 3 рублей, но и успешно преодолел отметку в 3,10 и 3,20.

В начале текущей недели можно ожидать некоторого роста курса доллара на белорусском валютном рынке до USD/BYN 3,2100. К концу недели возможен разворот курса.

Курс евро также продолжит расти и возможно к концу недели достигнет отметки в EUR/BYN 3,4800. Курс российского рубля будет колебаться около текущих значений.

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