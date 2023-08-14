Банальность зла 9 Альфред Кох

14.08.2023, 8:07

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Альфред Кох

Они все очень узнаваемы.

Прошел один год и сто семьдесят дней войны. Сегодня на фронте все складывается умеренно позитивно. С утра все телеграмм-каналы (как украинские, так и российские) норовили о том, что ВСУ фактически уже освободили Урожайное и продвинулись на юг восточное Работино.

И вот я смотрю свежие карты ISW и вижу, что так оно и есть: в Урожайном только самая южная оконечность еще не занята ВСУ. За ту территорию еще идет бой. Вся остальная территория уже под контролем ВСУ.

Также на карте видно, что в двух местах восточнее Работино ВСУ продвинулись на юг примерно на 1 км. А вообще на этом участке украинские войска уже прорвали первую линию «Вала Суровикина» на фронте шириной около 3 км и на глубину около 1 км.

Что же касается российского наступления по линии Купянск - Кременная, то я уже второй день никаких существеннных изменений не вижу. Если они и были, то такого масштаба, который карты ISW не улавливают.

И да, плацдарм на правом берегу Днепра, южнее Казачьих Лагерей, вроде стал даже больше. Держим пальцы крестиком: если это и не станет еще одним важным направлением украинского наступления, то, в любом случае, как минимум попьет путинским воякам кровушки и оттянет их резервы с других направлений. Что само по себе уже будет важным достижением.

На остальных участках фронта (Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Угледар и пр.) никаких изменений я не вижу.

Путинские генералы продолжают обстреливать украинские города. За последние время в Херсоне они уже убили 8 человек. В Широкой Балке артиллерийским снарядом была убита целая семья. Последним уже в больнице скончался 12-летний мальчик.

У меня уже все слова по этому поводу закончились. осталась только тупая боль и ненависть. Я все никак не могу примириться с тем, что убийцами стали те самые люди, которых я знал лично.

Взять того же Путина. Я никогда с ним не был дружен и близок. Мы не ходили к друг другу в гости, не встречали вместе праздников, не отдыхали. Но изредка сталкивались по работе, что-то обсуждали, имели массу общих знакомых…

Ничего не выдавало в нем убийцу. Я конечно не гений проницательности, но тем не менее. Обычный, заурядный человек. Приветливый, спокойный, слегка ироничный, конструктивный.

Говорят власть портит людей. Вот и Путина она испортила. Но я знал массу людей, которые, имея огромную власть, не стали убийцами. А этот - стал. Значит это сидело в нем с самого начала? Но почему тогда этого не было видно?

И вообще. Все эти люди. Генералы, полковники, лейтенанты. И даже рядовые контрактники (оставим в стороне мобилизованных)… Я же с ними ходил по одним улицам, смотрел одно и то же кино, учился по одним учебникам. Разве это были убийцы изначально?

Нет, обычные обыватели. Как они себе это все объясняют? Вот, мол, так и так, судьба так сложилась… Я ведь не думал, что воевать н придется. Думал отслужу по контракту где нибудь в глухом гарнизоне - и домой. Столько лет все было тихо. Кто же мог подумать, что так все обернется?

Это как в анекдоте про пожарника: все, вроде, у меня хорошо! И пенсия рано, и зарплата хорошая, своя поликлиника, санаторий, обмундирование бесплатное, питание на работе - от пуза, отпуск большой… Но как пожары - хоть увольняйся!

Банальность зла. Они все очень узнаваемы. Это тот самый народ, именем которого принимаются все государственные решения. И это меня лично ужасает. Я просто в отчаянии, когда думаю, что человек так упорно не хочет взять свою судьбу в свои руки, что тупо плывет бревном по реке своей собственной судьбы.

Ему говорят: там впереди - водопад. Он отвечает: да? Когда я заходил в реку, все было спокойно и она тихо текла куда-то за горизонт. Но ты же не хочешь разбиться о камни? Нет, не хочу! Ну так выбирайся скорее на берег! Как так выбирайся? Нет уж, я поплыву… Как-то мне боязно вылезать на берег. А что я там буду делать? Я лучше поплыву дальше… Будь что будет. Авось не пропаду…

Ты понимаешь, что тебя везут убивать людей? Да и сам ты можешь погибнуть! Понимаю… Разве ты так планировал свою жизнь? Разве тебе хочется так рисковать своей башкой да еще и людей убивать? В том числе и маленьких детей! Нет, не хочется… Мне самому страшно делается, когд я об этом думаю! Ну так выйди из этого круга! А как? Посадят ведь? Ну посадят - посидишь. Зато цел останешься и убивать никого не надо будет! Да? Что-то ты мне не то советуешь… Я так не могу… Пусть везут куда хотят. Мы люди подневольные. Глядишь и пронесет… Авось не пропаду.

Вот этот выбор: лучше я стану убийцей, чем испорчу отношения с властями - это и есть тихий ужас, который происходит в голове каждого россиянина. Меня поражает с какой легсостью обычные люди становятся убийцами.

И даже еще тупее: лучше я сдохну, чем испорчу отношения с властями. То есть обычный российский обыватель боится проблем с властью сильнее, чем смерти. И в качестве мантры все время себе твердит: авось пронесет, может все еще как-то образуется…

То есть россиянин свою жизнь ценит не очень высоко. Так чего ж от него ждать уважения к чужой жизни? Он чужую уж наверное ценит еще меньше, чем свою…

Вот такое войско воюет сегодня против Украины. Это уже живые мертвецы. Зомби. Хорошие, в сущности, добрые и работящие люди, среди которых я так долго жил… Я их очень хорошо знаю, это мои бывшие соотечественники.

И вот теперь они меня удивили. Выходит я их совсем не знал. Оказывается они легко могут, например, убить 12-летнего мальчика. И всю его семью. Им прикажут - они и убьют. Признайтесь, когда вы встречаете их на улицах российских городов, ничто не выдает в них этой готовности, правда? Шашлыки-машлыки, Спартак — чемпион, дай в долг до получки, детей из садика забрать, мамке картошку посадить…

Не знаю как вас, а меня это приводит в отчаяние. Я хочу чтобы это поскорее все закончилось. Им нельзя проиграть. Их нужно победить.

Потому, что наше дело правое. А значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, telegram

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