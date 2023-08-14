Глава МАРТ рассказал, сколько стоит собрать ребенка в школу 1 14.08.2023, 8:21

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Раньше таких цифр никто не называл.

В эфире телеканала СТВ министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, что в Беларуси полностью собрать ребенка в школу стоит от 100 до 900 рублей. Ранее в МАРТ называли сумму в 300 рублей.

По словам Алексея Богданова, МАРТ сохранит регулирование цен на товары для школьников. «Предел надбавки в торговле» составляет от 30 до 40 процентов.

— Мы уже подсчитали совместно с нашими другими регуляторами, что в среднем в республике стоимость полного набора, включая одежду, обувь, галантерейную продукцию, канцелярские и другие школьные принадлежности, составит от 100 до 900 рублей на одного ребенка, — заявил министр. — По итогам прошедшего года мы отмечаем снижение цен на школьную одежду и принадлежности от 3 до 7 процентов в зависимости, какая продукция для девочек, а какая для мальчиков.

Неделей ранее, как пишет zerkalo.io, во время пресс-конференции начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова сообщила:

— Ориентировочная стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 98 рублей. Стоимость оптимального набора школьника — до 300 рублей.

По ее информации, в сравнении с прошлым годом стоимость школьной формы выросла примерно на 10 процентов, однако цены на многие школьные товары регулируются как для импортеров и производителей, так и для продавцов.

При этом указывалось, что ценовые надбавки на многие виды одежды и обуви для школьников и дошкольников ограничены на уровне 35−55 процентов, но реально, по словам чиновницы, наценка держится на уровне не более 29 процентов.

В июле представитель «Столичной торговли и услуг» Анастасия Макарская назвала еще одну стоимость школьных комплектов. По ее словам, сборы ученика начальной школы обойдутся родителям в сумму от 370 до 1122 рублей, старшеклассников — от 462 до 1392 рублей.

Напомним, в 2022-м в Минске стоимость «оптимальной экипировки» школьника (включая деловую и спортивную одежду и обувь, рюкзак, канцелярские товары) чиновники оценивали в диапазоне 330−1300 рублей.

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