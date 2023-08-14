Крымский мост в дыму 3 14.08.2023, 8:29

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ВСУ прощупывают оборону объекта.

Крымский мост подвергся очередной атаке дронов. В районе Керчи было слышно не менее 8 взрывов, и это действительно может быть работой ПВО, впрочем слабые места прощупываются.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал «24 Каналу», что жители оккупированного полуострова могли слышать вылет ракет ПВО из труб, потому что это очень громко. Также, взрывы в районе Керченского моста прокомментировали и в воздушных силах ВСУ.

Взрывы возле Крымского моста

Свитан отметил, что задымление в районе Крымского моста – это действительно мог быть дымовой занавес от россиян. Они используют все средства, чтобы защитить этот объект. Кроме того, теперь постоянно, когда они будут фиксировать движение дронов или других воздушных объектов в сторону моста, они будут перекрывать движение на нем.

Оккупанты отмечали, что ВСУ ударили по мосту ракетами С-200. Полковник запаса ВСУ заметил, что это действительно возможно. В свое время модификация советской ракеты Х-35У превратила ее в «Нептун», затопивший крейсер «Москва», то же самое украинцы могли сделать и с ракетой С-200, повысив ее точность.

Другой «хлопок» в Крыму

Кроме того, «хлопок» посетил Новоозерное на оккупированном полуострове. Военный эксперт подчеркнул, что это удачная работа украинских спецслужб, таких как СБУ, ГУР и СВР. Дроны, которые атакуют Крым, легко проходят оборону россиян. Фактически мы можем достать до каждого военного объекта на территории Крыма.

О последствиях «хлопка» в Новоозерном узнаем несколько позже. Однако уже сейчас можно говорить, что там десятки и сотни раненых и ликвидированных россиян. Кроме того, оккупанты и сами могут уничтожать свою технику, выпуская противоракету по украинским дронам, которая может упасть на военные объекты сама.

Действия ВСУ возле Работино и Вербового

Россияне бросили «Ахмат» противостоять ВСУ в районе Работино, а также части десантных войск. Однако украинские войска грамотно действуют, не заходя в Работино, а обходя его. Этот участок фронта нельзя называть Мелитопольским или Бердянским направлением, ведь задача – выйти на побережье Азовского моря.

ВСУ сейчас учли свои ошибки, тактику врага и действуют малыми бронированными группами. В целом работа здесь началась раньше, а потому и результаты наиболее заметны из всех направлений. Россияне уже привлекают резервы. Поэтому украинские войска медленно, но уверенно продвигаются.

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