Крымский мост в дыму

Крымский мост в дыму3
- 14.08.2023, 8:29
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ВСУ прощупывают оборону объекта.
Крымский мост подвергся очередной атаке дронов. В районе Керчи было слышно не менее 8 взрывов, и это действительно может быть работой ПВО, впрочем слабые места прощупываются.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал «24 Каналу», что жители оккупированного полуострова могли слышать вылет ракет ПВО из труб, потому что это очень громко. Также, взрывы в районе Керченского моста прокомментировали и в воздушных силах ВСУ.
Взрывы возле Крымского моста
Свитан отметил, что задымление в районе Крымского моста – это действительно мог быть дымовой занавес от россиян. Они используют все средства, чтобы защитить этот объект. Кроме того, теперь постоянно, когда они будут фиксировать движение дронов или других воздушных объектов в сторону моста, они будут перекрывать движение на нем.
Оккупанты отмечали, что ВСУ ударили по мосту ракетами С-200. Полковник запаса ВСУ заметил, что это действительно возможно. В свое время модификация советской ракеты Х-35У превратила ее в «Нептун», затопивший крейсер «Москва», то же самое украинцы могли сделать и с ракетой С-200, повысив ее точность.
Другой «хлопок» в Крыму
Кроме того, «хлопок» посетил Новоозерное на оккупированном полуострове. Военный эксперт подчеркнул, что это удачная работа украинских спецслужб, таких как СБУ, ГУР и СВР. Дроны, которые атакуют Крым, легко проходят оборону россиян. Фактически мы можем достать до каждого военного объекта на территории Крыма.
О последствиях «хлопка» в Новоозерном узнаем несколько позже. Однако уже сейчас можно говорить, что там десятки и сотни раненых и ликвидированных россиян. Кроме того, оккупанты и сами могут уничтожать свою технику, выпуская противоракету по украинским дронам, которая может упасть на военные объекты сама.
Действия ВСУ возле Работино и Вербового
Россияне бросили «Ахмат» противостоять ВСУ в районе Работино, а также части десантных войск. Однако украинские войска грамотно действуют, не заходя в Работино, а обходя его. Этот участок фронта нельзя называть Мелитопольским или Бердянским направлением, ведь задача – выйти на побережье Азовского моря.
ВСУ сейчас учли свои ошибки, тактику врага и действуют малыми бронированными группами. В целом работа здесь началась раньше, а потому и результаты наиболее заметны из всех направлений. Россияне уже привлекают резервы. Поэтому украинские войска медленно, но уверенно продвигаются.