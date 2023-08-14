«Прадед был крепким, работал по 18—19 часов без выходных» 4 14.08.2023, 8:43

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История семьи, где 125 лет все работают трамвайщиками.

Удивительный исторический факт: в небольшом губернском городке на 70 тыс. жителей трамвай пустили раньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Это произошло в Витебске в 1898 году. Недавно белорусский трамвай отпраздновал 125-летний юбилей. И все эти годы в витебской семье Нестеровичей трамвайщиками трудились мужчины — начиная с прадеда. «За 125 лет происходило всякое: и революции, и войны, и смена правителей. Но мы, простые рабочие, оставались верны своему предприятию и родному городу», — гордится Виктор Нестерович, правнук основателя профессиональной династии. Этот материал Onlíner — о том, как жизнь пяти поколений семьи переплелась с историей трамвая.

Виктор Нестерович устроился в Витебское трамвайное депо 41 год назад, после армии. Работал слесарем, вагоновожатым, водителем трамвая, ревизором безопасности движения. Сейчас он мастер смены, которая обслуживает вагоны перед выходом на линию.

До пенсии недалеко, но Виктор Ромуальдович еще хочет поработать. Он даже не представляет, каково это — жить без родного депо. Ведь сюда ходил на работу его прадед Людвиг, потом дед Чеслав, а затем отец Ромуальд. Одно время тут трудился и сын Вадим. Но обо всех по порядку.

Прадед прокладывал рельсы

Основатель династии — Людвиг Карлович Нестерович — работал в депо путевым рабочим около 40 лет, с 1896-го и до начала 1930-х. По семейным воспоминаниям, в 1896 году Людвиг нанялся на работу к французскому предпринимателю Фернану Гильону, представителю холдинга «Союз трамваев». Эта кампания из Бельгии строила в Витебске «электрическую железную дорогу».

Копия первого трамвая, пущенного в Витебске в 1898 году. Памятник открыт в 2013-м, к 115-летию белорусского трамвая. Установлен рядом с депо

В конце XIX века в Витебске жило около 70 тыс. человек. Передвигаться по городу можно было либо пешком, либо на извозчике. Узкие улицы, кое-где вымощенные булыжником, освещались керосиновыми фонарями. Почему бельгийский холдинг решил пустить трамвай именно в этом небольшом губернском городе со слаборазвитой промышленностью — вопрос. Тем не менее новшество появилось в Витебске раньше, чем в Москве (там это произошло в 1899-м), Санкт-Петербурге (1907) и Минске (1929).

— Прадед был физически крепким: рельсы для трамвая прокладывали кирками, ломами, лопатами, — рассказывает Виктор Нестерович. — Работали по 18—19 часов в день, без выходных и отпуска. Получали за такой труд копейки.

Трамвай в Витебске пустили 18 июня (30 июня по новому стилю) 1898 года. В городе устроили большой праздник. Первый вагон отправился в путь под марш, который написал местный композитор Отто Крамер.

На трамвае можно было объехать почти весь тогдашний Витебск, хотя было всего четыре линии. Движение начиналось в семь утра летом (зимой — на час позже) и прекращалось в одиннадцать вечера.

У витебских кучеров появился серьезный конкурент. Проезд на извозчике по городу стоил 25 копеек, а на трамвае — 5 копеек для взрослых и 3 копейки для учащихся. Бесплатно ездили только полицейские и дети до 5 лет.

Трамвай, конечно, стал прорывом в цивилизацию. Но к хорошему быстро привыкают. Нередко пассажиры писали жалобы. Архив хранит такую запись: «19 января 1905 года. Более недели, как я заявил, что дверь в вагоне №105 не притворяется. Дверь не поставили и поныне. Это вызывает боль зубов. Надворный советник Глутневич». Через восемь лет Глутневич (скорее всего, тот же самый) пожалуется: «20 июня 1913 года. Вагон №112 до того весь разбит, что от скрипения и стука невозможно в нем сидеть. Двери же сами собой открываются, чрез что сквозит».

Труд трамвайщиков был тяжелым. Водители работали стоя — и так по 17—18 часов! А кондукторы вообще рисковали жизнью: ходили по подножке снаружи вагона, одной рукой держась за перекладину, и при этом умудрялись продавать билеты. Пассажиры нередко предупреждали кондуктора: «Осторожно, столб!» До 1914 года в депо работали лишь мужчины.

В семье Нестеровичей не сохранилось сведений, как прадед Людвиг воспринял Октябрьскую революцию.

— Известно только, что прадед с женой Анной и сыновьями Чеславом и Стасом жил хоть и на окраине, в районе сегодняшнего «Пятого коммунального», но зато в собственном доме. Скорее всего, особого достатка в семье не было.

А на работе у Людвига в 1917 году происходили потрясения — впрочем, как и везде. Через месяц после прихода к власти большевиков директор «Витебского трамвая» Лазарь Вишняк бежал, присвоив деньги на зарплату рабочим. Трамвайщики нашли его в Москве, силой привезли в Витебск. Вишняк частично отдал получку деньгами, а в счет остальной суммы выдал соль. Она предназначалась для посыпки путей от замерзания. Рабочие по деревням меняли соль на продукты.

Дед восстанавливал трамвай после войны

Людвиг Нестерович уволился из депо в начале 1930-х. И на смену ему пришел сын Чеслав. Как и отец, отработал в депо около 40 лет.

— Прадеда Людвига я не видел, а вот деда Чеслава помню хорошо, — рассказывает Виктор. — Он вспоминал, что в трамвайное депо пришел 15-летним мальчишкой, и его взяли кондуктором. Когда подрос, выучился на вагоновожатого. Позже стал слесарем — и работал им до войны.

К 1930-м годам условия труда трамвайщиков улучшились. Водители работали уже сидя, а не стоя. Стало удобнее и пассажирам. Узкую колею (1000 мм) заменили на широкую (1520 мм) и взамен старых бельгийских вагонов купили более комфортные, уже советского производства.

Витебск немцы оккупировали 11 июля 1941 года, и в этот же день трамвай остановился. Перед войной в городе уже было шесть маршрутов. Но эвакуировать смогли лишь часть имущества. Депо было полностью разрушено, вагоны — сожжены, а рельсы враг разобрал и увез в Германию.

Жители под оккупацией выживали, кто как мог.

— На фронт деда не забрали: у него была бронь. Однажды он попал под облаву, сидел в тюрьме СД на Успенской горке, а потом в концлагере «Пятый полк». Вышел оттуда благодаря жене, которая подкупила часового домашней едой. Но во время очередной облавы на улице деда схватили уже с семьей. Всех погрузили в вагоны и отправили в Германию. Повезло, что на границе, в Литве, к составу подошел фермер, искавший себе работников. После войны семья осталась в Литве. Дед с бабушкой работали, а их дети Ромуальд и Регина пошли в школу. В 1947 году начальство каким-то чудом отыскало деда. Попросили: «Возвращайся в Витебск, нужно восстанавливать трамвай». Дедушка, конечно, согласился. Так семья вернулась в родной город, — продолжает историю своего рода Виктор Нестерович.

Первый послевоенный трамвай отправился в рейс 5 октября 1947 года.

— Невероятно, но наши предки смогли поднять город после войны! Витебск весь лежал в руинах: дома, заводы, фабрики, школы, больницы. Казалось, работу трамвая восстановить невозможно: не было станков, инструментов, материалов, помещений, специалистов. Но по городу собирали сожженные остовы вагонов, стаскивали их в депо, ремонтировали — и постепенно возродили трамвайное движение. Я горжусь, что в этом участвовал и мой дед.

Чеслав Людвигович слесарил в депо до ухода на пенсию в 1969-м.

Отец строил дом для трамвайщиков

Третье поколение трамвайщиков — Ромуальд Нестерович, отец Виктора. Он пришел в депо в 1953 году, на пенсию отправился в 2001-м. В трудовой книжке за почти полстолетия всего пять записей.

— Мой отец, как и дед, начал зарабатывать на хлеб совсем пацаненком, после семилетки. Тоже слесарил, а потом шоферил на автопогрузчике. Его стаж в депо — 48 лет. Был в парке очень уважаемым человеком, руководство его ценило. У отца была отдушина — музыка. Когда-то у трамвайного депо имелся и свой оркестр, и свой драмкружок. Работники большой колонной ходили на демонстрации. И мой отец играл в «трамвайном» оркестре на трубе.

После войны многие жили в бараках, подвалах. Трамвайное депо решило строить своим работникам жилье. В 1956 году возвели трехэтажный дом на 5-й улице Фрунзе, 6, через дорогу от предприятия.

— Это был «самострой»: жильцы возводили дом своими силами, после работы и в выходные. Ходили на берег Витьбы, выкапывали и носили камни для фундамента. Месили раствор для кладки стен, а для перекрытий использовали шпалы. Среди строителей был и дед Чеслав, а помогал ему мой папа, тогда еще подросток, — рассказывает Виктор.

Семье Нестеровичей дали в «самострое» однокомнатную квартиру. И в ней жили пятеро: Чеслав с женой Анной, Ромуальд с супругой Алисой и сыном Виктором.

В доме находился сквозной подъезд — из него трамвайщики попадали прямиком к проходной депо.

Трамвайщики жили сплоченно, соседи помогали друг другу.

— В День Победы почти каждая семья выносила на улицу свой стол с закуской и стулья. В доме было много ветеранов. Как выйдут нарядные во двор, так «иконостасы» с медалями на полгруди блестят! Батя мой хорошо играл не только на трубе, но и на баяне. И мы всем двором пели, отмечали праздник. Так душевно было!

В 1990-х дом перешел в коммунальную собственность. Свою однушку Нестеровичи приватизировали. Сейчас Виктор с семьей живет в более просторной квартире по другому адресу. Но почти каждый день, проходя мимо родительского дома, вспоминает счастливое прошлое.

— Здесь же жили не только коллеги-трамвайщики: начальник парка, главный инженер, кондукторы, мастера, водители, слесари… Люди так сроднились, что крестили детей друг друга. А кумовья — это лучше, чем родня.

«Москва меня не сманила, вернулся в родной город»

В 1982 году в депо устроился наш собеседник, Виктор.

— Кем мне стать, было написано на роду, ведь все в нем трамвайщики. В доме, где я вырос, жили одни работники депо. Я дружил с детьми трамвайщиков. С детства мечтал водить трамвай. Поэтому после армии и пришел в депо. Работал и заочно учился в Московском техникуме электротранспорта. Мы с однокурсниками подрабатывали — гоняли трамваи по столице СССР. Платили отлично — до 30 рублей за смену. А в Витебске водители трамваев тогда получали 120—140 рублей в месяц. Предлагали остаться в Москве. И это было заманчиво. Но к тому времени дома меня ждали жена Галина и маленький сын. Поэтому получил диплом и вернулся в свой город, на наше «потомственное» предприятие. От добра добра не ищут.

В трамвайщики подался и его сын, Вадим Нестерович. Как и предки, трудился слесарем, водителем. Но через 15 лет стал дальнобойщиком.

В депо работали и другие родственники Виктора, в том числе женщины. Общий «трамвайный» стаж у всех Нестеровичей — более 200 лет. Перерыв в нем сделала только Великая Отечественная.

Сегодня трамвайная система Витебска — самая разветвленная в Беларуси: это 9 маршрутов общей протяженностью 212,7 километра. Для сравнения: в 1898 году, когда трамвай только пустили, в городе было 5,6 километра линий, а перед войной, в 1940-м, — 31,6 километра.

И возможно, вы не знаете, но трамваи есть только в четырех белорусских городах: Витебске, Минске, Мозыре и Новополоцке.

Будете в Витебске, обязательно покатайтесь в передвижном музее-трамвае. Такую фишку придумали в городе недавно, к 125-летию этого вида электротранспорта в Беларуси. Экспозиция находится прямо в вагоне. По пути экскурсовод рассказывает о развитии трамвайного движения и городских достопримечательностях.

Некоторые старые вагоны выходят на линию уже только как экскурсионный транспорт.

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