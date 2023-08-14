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Коллекцию часов Виктора Бабарико выставили на аукцион

  • 14.08.2023, 8:45
  • 3,096
Коллекцию часов Виктора Бабарико выставили на аукцион
Виктор Бабарико

Всего в часовой коллекции представлено 9 наименований.

Коллекцию часов политзаключенного Виктора Бабарико выставили на аукцион. Организатором торгов указано Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение», а судебным исполнителем – Яна Семчина.

Всего в часовой коллекции представлено 9 наименований. Самые дорогие часы Patek Philippe оцениваются в 47,5 тысяч рублей, наименьшая цена – 770 рублей – у Longines.

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