Коллекцию часов Виктора Бабарико выставили на аукцион
- 14.08.2023, 8:45
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Всего в часовой коллекции представлено 9 наименований.
Коллекцию часов политзаключенного Виктора Бабарико выставили на аукцион. Организатором торгов указано Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение», а судебным исполнителем – Яна Семчина.
Всего в часовой коллекции представлено 9 наименований. Самые дорогие часы Patek Philippe оцениваются в 47,5 тысяч рублей, наименьшая цена – 770 рублей – у Longines.