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ISW: Российские пропагандисты набросились на военное командование после поражения в Урожайном

  • 14.08.2023, 8:51
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ISW: Российские пропагандисты набросились на военное командование после поражения в Урожайном

Идет поиск виноватых.

Ряд российских СМИ и популярных блогеров рассказывают о достижениях украинской армии в Урожайном, чтобы подчеркнуть низкий моральный дух россиян и проблемы с командованием на южном направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что 12 августа российский блогер пожаловался, что 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и 10 августа досрочно вышла из населенного пункта якобы из-за отсутствия подкреплений, когда на самом деле личный состав был пьян.

По его словам, пожаловался, что вся 36-я общевойсковая армия не желает защищать населенный пункт. Эти жалобы вызвали множество отзывов в российском информационном пространстве.

По словам ряда источников, командные чистки в воюющих на южном направлении подразделениях армии РФ могли привести к тому, что российских командиров среднего звена чаще обычного стали делать виновными в российских военных неудачах.

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