Майор ВС РФ Томов разоткровенничался в украинском плену 14.08.2023, 9:06

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Юрий Томов

Комбат-разведчик критикует Путина.

Пленный российский комбат-разведчик Юрий Томов делится с ВСУ секретной информацией, а также принялся критиковать Путина.

На допросе Томов рассказал, что он попал под «частичную мобилизацию». С октября 2022 воюет в Украине и является командиром 1822 батальона. До назначения комбатом являлся начальником штаба этого подразделения.

По его словам, общая подготовка батальона - «очень неудовлетворительная». Томов пожаловался, что боевая подготовка и тренировки не проводились, а на морально-психологическое состояние солдат не обращали внимания.

«Личный состав подавлен и отказывается выполнять поставленные задачи», - сказал российский майор.

Томов добавил, что боевые потери его подразделения составляют около 25%, а среди подчиненных много отказников, так называемых «пятисотых».

Томов также заявил, что считал воинов ВСУ «нацистами» и продолжателями «фашистских идей». Эти классические нарративы российской пропаганды он доносил до солдат. Оккупант также заявил, что в Украине он понял, что ошибался и все оказалось не так, как он себе представлял.

Томов признался, что развязанная президентом РФ Владимиром Путиным война не жалеет жизни как украинцев, так и россиян. При этом российский майор не смог объяснить, почему российские войска обстреливают и убивают мирных жителей. По словам Томова, ему «сложно» об этом говорить.

«Мне очень больно от этого. Я не понимаю, как мировоззрение людей кардинально перевернулось в угоду безумным идеям Владимира Путина. Почему люди, желавшие жить мирно, начали убивать других. Идеалы президента не имеют ничего общего с реальностью», - сказал российский оккупант.

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